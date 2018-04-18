Kayseri Şeker, önceki gün gerçekleştirilen ve Bilgi Gıda, Albayrak, Doğuş Gıda ile MBM Enerji’nin katıldığı Turhal Şeker Fabrikası ihalesini 569 milyon TL ile kazanarak bünyesine katmıştı.

İhale sonrası açıklama yapan Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay; Kayseri Şeker’in büyümeye, güçlenmeye devam ettiğini belirterek; “Özelleştirme ihaleleri sürecinde öncelikle çiftçimizin heyecanını gücünü desteğini sürekli arkamızda hissediyoruz. Aynı zamanda Yönetim Kurullarımız Genel Müdürümüz ve müdürlerimiz de bu işin heyecanını yaşamak için Özelleştirme idaresine gelerek ihaleye katıldılar. Bu özelleştirme ihalelerine en kalabalık bir şekilde katılan tek yatırımcı kurum olarak Kayseri Şeker ekibi temsil etmektedir. Biz çiftçi kuruluşu olarak yegane katılan kuruluş pozisyonundayız. Bu gün ihalelerin Üçüncü günü idi Bundan önceki ihalelerde de Pancar Kooperatifleri ve Aktif Şeker Fabrikaları açısından sektörün tek temsilcisi olarak Kayseri Şeker katılmıştır. Kayseri Şeker sektörün temsilcisi olarak bu sorumluluk bilinci içerisinde hareket etti ve ihalelere girmeye devam ediyor. Turhal, aynı Çorum, Kırşehir, Bor gibi bize yakın bölgede bulunan ve Türkiye’de Şeker Pancarının ilk ekilen yerlerinden Turhal Şeker Fabrikası, İlk Şeker Fabrikalarından bir tanesi ve şeker pancarının da en iyi yetiştiği bölgelerden bir tanesidir. Pancar çiftçisinin de oldukça başarılı olduğu bir bölge, keza çalışanları açısından da aynı durumun olduğu kanaatindeyim. Böyle bir fabrikayı biz bünyemize katıyor olmaktan dolayı mutluyuz, gururluyuz. Bu gururu arkadaşlarımızla beraber çiftçimiz adına yaşıyoruz. Bu ihale onaylandığı takdirde Turhal Şeker Fabrikası da Kayseri Şeker’in bünyesine geçecek. Kayseri Şeker üçüncü bir fabrikayı kazanmış olacak ama inanıyorum ki burada kazananların en başında Turhal Şeker Fabrikasına pancar üreten çiftçilerin kazançlı çıktıklarını düşünüyorum. Eğer bizimle çalışmak isterlerse Turhal Şeker Fabrikasında tecrübeli ve birikimli personelin de kazançlı çıktığı kanaatindeyim. Keza o bölge ekonomisinin de kazançlı çıkacağı kanaatindeyim. Biz Kayseri şeker olarak bu ihale sürecini burada noktalamıyoruz. Bu süreci devam ettirmek niyetindeyiz. Bir tane şeker Fabrikası aldık diye işi bırakmıyoruz. İhalesine katıldığımız Ilgın Şeker Fabrikasında da Fiyatlar epeyce yükseldi.

Bu ihalelerden sonra Afyon, Burdur, Elbistan, Erzincan, Muş, Kastamonu, Erzurum ve Alpullu Şeker Fabrikalarının teklifleri 18 Nisanda verilecek olup biz çiftçilerimiz ve yönetim Kurullarımızdaki arkadaşlarımızla istişare ederek nihai kararımızı verip bunlardan birkaç tanesine daha teklif vermek niyetindeyiz. Bu sorumlulukları üstlenmenin kolay olmadığını biliyoruz. Allah utandırmasın. Ağır bir yükün altına girdiğimizin farkında ve bilincindeyiz. Ama Şeker sektörünü, Pancar Çiftçisini ayakta tutmak için Kayseri Şeker gibi Kuruluşlara Türkiye’de ihtiyaç var. Biz Bu sorumluluk anlayışı çerçevesinde hareket ediyoruz ve Şeker Sektörünü, Pancar Çiftçisini yaşatmak arzusundayız. Onun için bu ağır sorumluluğun altına giriyoruz. Çiftçimize, Çalışanımıza, Kayserimize, Yozgat’ımıza, Sivas’ımıza, Nevşehir’imize ve Tokat Turhal Şeker Fabrikasına Pancar üreten çiftçilerimize, o bölgedeki bütün insanlara ve hepimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.



Başkan Akay NBŞ konusunda ise şunları söyledi:

“Biz Şeker sektörü derken Şeker Pancarından üretilen gerçek şekeri kastediyoruz. NBŞ’yi bir şeker olarak değerlendirmiyoruz. Tatlandırıcı olarak değerlendiriyoruz. Hükümetimiz bu konuyu gündeme almış durumda onların Kotaları zaten düşürüldü. Türkiye’de bu konuda bir bilinç oluştu. İnanıyorum ki tüketicilerimiz bu bilinci daha üst seviyelere çıkaracaklar ve NBŞ’ye karşı tavırlarını ortaya koyacaklardır. Görüyoruz ki firmalar da artık ürünlerinde NBŞ’nin kullanılmadığını ifade eden reklam vermeye başladılar. Bunun çok önemli bir gelişme olduğunu düşünüyorum. Şeker Sektöründe Kayseri Şeker’in daha güçlü olmasının yanında NBŞ’ye karşı böyle bir tavrın oluşmasının Şeker sektörü ve Pancar çiftçisi açısından çok önemli bir gelişme olduğunu düşünüyorum. Bu anlayış içerisinde gerçek şeker Türkiye’de hak ettiği yeri bulacak. Sadece Türkiye’nin ihtiyacını karşılamak değil, buradaki amaç bu işi mutlaka Avrupa ve dünya ile rekabet edebilecek seviyeye getirmektir. Biz bu işin lokomotifi olmayı üstleneceğiz. Diğer Şeker Fabrikalarını alan yatırımcılar da ümit ediyorum onlar da Şeker Fabrikalarını çalıştırmak niyetiyle alır, çalıştırırlar. Biz de onların çalıştırması konusunda da onlara rehberlik yapma sorumluluğu içerisinde hareket edeceğimizi daha önceden ilan etmiştik. Bu anlayışımızda bir değişiklik söz konusu değildir.”



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