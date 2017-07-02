Nefret söylemi sürüyor

“Bu süre zarfında, ne suçlular cezalarını aldı ne de davayla ilgili zaman aşımının kaldırılması yönündeki talepler dikkate alındı” diyen Keskin açıklamasını şöyle sürdürdü;

“Zaman aşımının kaldırılmasına ilişkin yapılan başvuruların 17’si de reddedildi ve kamu davası düştü. Oysa 2 Temmuz 1993’te Sivas’ta bir insanlık suçu işlenmişti. Sivas Katliamının failleri ceza almak bir yana her biri tek tek korundu, kollandı.

Aradan geçen 24 yılda, bu katliamı planlayanlar, organize edenler, sanıkları kaçırıp- kollayanlar ortaya çıkartılmadı, katliamın karanlıkta kalması için özel çaba harcandı.

Madımak'ta canlarımızı yitirdiği bu katliam; çağdaş, demokratik, laik cumhuriyetimize yapılmış bir saldırıdır ve bugün aynı emelde olanlar, 24 yıl öncesinin nefret söylemini bilfiil devam ettirmekte, kinden beslendiklerini, geçmişin acıları üzerinden toplumu kutuplaştırmak istediklerini ise artık saklamamaktadırlar.

Birleştiren değil bölen, barışı değil kini besleyen bu siyasi söylemin ve anlayışın artık son bulmasını temenni ediyor ve Sivas’ta yitirdiğimiz aydınlarımızı 24 yıl sonra bir kez daha saygı ile anıyorum.”

Kurum Haberi