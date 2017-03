 “NERDE SEÇİM, ORAYI ELE GEÇİRİN!”

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan ve 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen 17’si tutuklu 71 sanıklı Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması İddianamesinde çetenin her yeri ele geçirmeye çalıştığı çeşitli örneklerle anlatıldı.

Şüpheli Cüneyt G. hakkında “bilgi sahibi” sıfatıyla ifade veren Tamer B., FETÖ Kayseri yöneticilerinin, hayırsever iş adamı Hacı Mehmet Çorakçı tarafından 2005 yılında Melikgazi mahallesine yaptırılan Mehmet Çorakçı Camii dernek yönetimini nasıl ele geçirdiklerini anlattı.





Her yeri ele geçirmeye çalışan oluşum

Tamer B., ifadesinde konu hakkında şunları söyledi;

“Ertuğrul T., benden ve katılanlardan, nerede bir seçim olursa mutlaka katılmamızı istiyordu. Ben bu isteğinden sonra bir şeylerin göründüğünden farklı olduğunu düşünmeye başladım. Sanki her yeri ele geçirmeye çalışan bir oluşumun olduğunu hissediyordum. Haklı olduğumu da Abdurrahman H’nın ikamet ettiğim evimin yanında bulunan Mehmet Çorakçı Camiinin Dernek seçimlerine, tanımadığım on ya da on beş kişilik bir grupla gelerek camiinin derneğini ele geçirdikleri gibi… Bu camiinin dernek yönetimi incelenirse Başkanının Abdurrahman H. olduğunu göreceksiniz.

Yapılan her seçime katılmamızı istemeleri beni çok tedirgin etmişti. Ben bu seçimlere neden katıldığımızı sorguladığımda, sadece hepsine gireceğiz diyorlardı. Bunun altında farklı şeylerin çıkacağını hissettiğim için oturmalara gitmedim.”





Huylandıran İngilizce mesaj

Tamer B., telefonuna gönderilen İngilizce mesajdan da huylandığını belirterek açıklamasını şöyle sürdürdü;

“Gesiad üyeliği için aidat istediklerinde, ben de 09.09.2013 tarihinde dilekçe yazarak üyelikten istifa ettim. Oturmalara katılmadığım için beni kimse tekrar arayarak oturmalara davet etmedi. Yardım talep eden de olmadı. Yaklaşık üç yıldır da bu kişiler ile görüşmüyordum ama, şunu da söylemek istiyorum. 25.03.2016 tarihinde, Ertuğrul T., yanlışlıkla benim telefonuma,”Hi, Arnold, tomorrow and next Monday are holiday. And we will be close on Saturday. See you next tousday at Office.Knnmkunmmrttdjim.” yazılı bir mesaj attı. Bu mesajın içeriğini bilmiyorum, ama Ertuğrul T’nin İngilizcesi yoktu, altındaki karışık harf dizini de benim kafamı çok karıştırdı. Sanki içeriğinde bir şeyler saklanmış, kodlanmıştı. Oturmalara katıldığım süreçteki hislerim ve korkularımı hatırladığımda, ‘hiç gitmemiş olsaydım’ diyorum. Ama ben tamamen Allah (C.C.) rızası için, oturmalara katılmıştım. Bunların amaçlarını sezip erken ayrıldığım için de çok mutluyum.”

Rıfat Yörük

ÖZEL HABER