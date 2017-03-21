Nevruz coşkusu

Erciyes Üniversitesi Sabancı Kültür Sitesi önünde düzenlenen etkinliklere, Vali Yardımcısı Baha Başçelik, ERÜ Rektörü Prof. Dr. Muhammet Güven, İl Milli Eğitim Müdürü Osman Elmalı, İl Kültür ve Turizm Müdürü İsmet Taymuş, rektör yardımcıları, davetliler ve öğrenciler katıldı.







Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından törenin açılış konuşmasını yapan İl Kültür ve Turizm Müdürü İsmet Taymuş, “Bilindiği gibi dünya coğrafyasının büyük bir bölümünde 21 Mart Nevruz Bayramı olarak kutlanmaktadır. Aslında ilk çıkış noktasına bakarsak bu tamamen bir Türk bayramıdır. Bu bayramın içeriğinde doğanın uyanışı, ağaçların çiçek açması, insanların kıştan yaza geçişini ve geceyle gündüzün eşitlendiği bir gündür. Aynı zamanda bir bahar bayramıdır. Bayramın asıl içeriğinde dostluk, kardeşlik, komşuluk, insanların birbirlerine yaklaşması ve mutluluk yatmaktadır” diye konuştu.







ERÜ Rektörü Prof. Dr. Muhammet Güven de, “Baharın gelişini temsil eden Nevruz, her yıl Orta Doğu’dan Anadolu’ya binlerce yıldır coşkuyla kutlanmaktadır. Dün İtalya’da olan bir hocamızın gönderdiği program vardı. Bu, İtalya’daki Nevruz programı. Demek ki, sadece Anadolu’ya kadar değil, dünyanın başka ülkelerinde de Nevruz Bayramı kutlanmaktadır. Nevruz, Türk Cumhuriyetlerinde resmi bayram olarak kutlanmaktadır. Ülkemizde de daha önceleri geleneksel olarak kutlanmaktayken, 1995 yılından itibaren bayram statüsü kazanmıştır” ifadelerini kullandı.



Konuşmaların ardından ERÜ öğrencileri bilek güreşi final maçı yapıldı ve bayrak gösterisi düzenlendi. Nevruz kutlamalarına katkı sağlayan öğrencilere Kayseri Ticaret Odası tarafından çeşitli hediyeler takdim edildi, ülke temsilcilerine de teşekkür belgeleri verildi. Düzenlenen etkinlik, protokolün Nevruz ateşini yakıp üstünden atlaması ve yumurta kırma yarışmasının ardından sona erdi.

Öte yandan, polis ekipleri de çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı.