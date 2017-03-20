Nevruz öncesi PKK'ya ağır darbe!

İşte 15 Şubat- 17 Mart tarihleri arasındaki operasyonların bilançosu;

Terör örgütü PKK'ya yönelik son bir ayda sürdürülen operasyonlarda, kırsal ve şehir merkezlerinde örgüte büyük darbe vuruldu. 15 Şubat- 17 Mart tarihleri arasında 66 terörist etkisiz hale getirilirken, 91 terörist de sağ olarak ele geçirildi.

Türkiye'de 15 Şubat-17 Mart 2017 tarihlerinde güvenlik güçlerince hem şehir merkezlerinde hem de kırsalda yürütülen başarılı operasyonlarda terör örgütü PKK'ya büyük darbe vuruldu.

Kırsalda olumsuz hava şartlarına rağmen gerçekleştirilen, jandarma ve emniyet unsurları ile güvenlik korucularının katılımıyla düzenlenen hava destekli operasyonlara binlerce güvenlik personeli katılırken, bir ayda 66 PKK'lı etkisiz hale getirildi, 91 terörist yakalandı.

- Cumhuriyet başsavcılıklarınca yürütülen terör soruşturmaları kapsamında güvenlik güçlerince İstanbul, İzmir ve Diyarbakır'ın da aralarında bulunduğu 45 ilde çok sayıda operasyon yapıldı.

- Operasyonlarda gözaltına alınan bin 111 şüpheliden, aralarında HDP ve DBP yöneticileri ile ABD Adana Konsolosluğunda tercüman olarak görev yaptığı belirlenen Hamza U'nun da bulunduğu 237'si tutuklandı

-"Şehit Jandarma Uzman Çavuş Sezer Aydemir Operasyonu"nda, biri terör örgütü PKK'nın elebaşılarından Murat Karayılan'ın korumalığını yapan, 4'ü sözde bölge sorumlusu 10 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

- PKK'nın sözde Akdeniz metropol sorumlusu "Halo Dayı" kod adlı Eyüp Ç'nin de aralarında bulunduğu terör örgütünün 81 kişilik Akdeniz yapılanması çökertildi.

(internet haber)