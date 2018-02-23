NİŞASTA LOBİSİ PANCARI BİTİRECEK!

Türkiye Şeker Kurumu'nun kapatılmasıyla birlikte, sürecin bu noktaya geleceğinin önceden görüldüğünü belirten CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Türk Şeker Fabrikaları A.Ş'ye (Türkşeker) ait 14 şeker fabrikasının özelleştirilerek satılması için ihale sürecinin başlatılmasına tepki gösterdi.

Hükümetin, Afyonkarahisar, Alpullu, Bor, Burdur, Çorum, Elbistan, Erzincan, Erzurum, Ilgın, Kastamonu, Kırşehir, Muş, Turhal ve Yozgat olmak üzere 14 fabrikanın satışı için resmen düğmeye bastığını belirten Gürer, bu fabrikaların özelleştirilmesinin ardından yaşanabilecek olumsuzlukları değerlendirdi. Ömer Fethi Gürer, şeker fabrikalarının özelleştirilmesiyle birlikte, şekerpancarı üreticilerinin, fabrika çalışanlarının ve hatta bir bütün olarak tüm vatandaşların, bu durumdan olumsuz etkileneceğini söyledi. “Çiftçi, işçi, esnaf, şoför yaygın bir kesim bu süreçte mağdur olacak” diyen Gürer "Tütünden sonra pancar da sona doğru götürülüyor " diye konuştu.



Üretim duracak, çiftçiler perişan olacak

Fabrikaların özelleştirilmesiyle birlikte, şekerpancarı üretiminin durma noktasına geleceğini belirten CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, "Bugün on binlerce şekerpancarı üreticisi, fabrikaların özelleştirilerek satışının ardından büyük sorunlar yaşayacak. Kota sorunu nedeniyle zaten sıkıntılı bir sürecin içinde olan şekerpancarı üreticileri, fabrikaların özelleştirilmesiyle birlikte belki de üretimi durdurmak zorunda kalacak" dedi.



Çalışanların durumu ne olacak?

Özelleştirme Yüksek Kurulunun belirlediği strateji çerçevesinde özelleştirme hazırlık çalışmaları tamamlanan 14 şeker fabrikasının satışının gerçekleşmesinin ardından, bu fabrikalarda memur, işçi, geçici işçi, taşeron işçi olarak çalışanların durumunun de netlik kazanmadığını belirten Ömer Fethi Gürer, "Çalışanlara yeni yatırımcılarla çalışma imkânı verileceği belirtiliyor. Ya da özelleştirme kapsamında olmayan şeker fabrikalarında çalışabilecekleri ifade ediliyor. Görünen o ki, şeker fabrikası çalışanlarını da sıkıntılı bir süreç bekliyor" diye konuştu.







Nişasta bazlı şeker (NBŞ)

Şekerpancarının stratejik bir ürün olduğuna da değinen Gürer, fabrikaların özelleştirilmesiyle oluşacak en önemli sorunlardan birinin ise şekerpancarı üretiminin sonlandırılması ve nişasta bazlı şeker ithalatının önünün açılması olacağını vurguladı. Ömer Fethi Gürer, "Bilindiği gibi nişasta bazlı şeker ve bu tür şeker takviyesiyle üretilen ürünler, sağlık açısından ciddi tehdit oluşturmaktadır. Türkiye'ye şimdiden geçmiş olsun" şeklinde konuştu.



Ülkemizin değerleri bir bir satılıyor

Milletvekili Ömer Fethi Gürer, açıklamasını şöyle tamamladı;

"Ülkemizin değerleri, özelleştirme kapsamında bir bir satılıyor ve yok oluyor. Üretim açısından onbinlerce çiftçinin, emek açısından binlerce çalışanın ve sağlık açısından tüm vatandaşların olumsuz etkileneceği biline biline, hangi amaç uğruna bu satış gerçekleştiriliyor? AKP hükümeti 15 yıldır uyguladığı yanlış politikalarla, tarım ve hayvancılığı bitirme noktasına getirdi. İşsizlik hat safhaya ulaştı. Özelleştirme adı altında, ülkemizin tüm değerleri bir bir yok oldu" şeklinde konuştu.



İşçi ve sendikacıların tepkileri

Diğer yandan şeker fabrikalarının özelleştirilmesi kararına Yozgat Şeker İş Sendikası Sorgun Şubesi üyeleri ve şeker fabrikası çalışanları da tepki gösterdi.

Şeker İş Sendikası Başkanı Turgut Gözübüyük ve sendika üyeleri; AK Parti Sorgun İlçe Başkanı İbrahim Dıvrak, Belediye Başkanı Ahmet Şimşek ve parti yöneticileri ile parti binasında bir araya gelerek 14 şeker fabrikasının özelleştirilmesiyle ilgili endişelerini dile getirdi. Gözübüyük, kararın Sorgun ekonomisine büyük sekte vuracağını ve binlerce kişinin işsiz kalacağını belirterek, karardan vazgeçilmesini istedi.







Turhal’da imza kampanyası başlatıldı

Tokat'ın Turhal ilçesinde faaliyet gösteren Turhal Şeker Fabrikası'nın özelleştirilmesine karşı Şeker-İş Sendikası Turhal Şubesi'nce de bir imza kampanyası başlatıldı.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından 14 şeker fabrikasının satışı için ihale sürecine başlandığının duyurulmasının ardından Turhal'daki Şeker Fabrikası'nın özelleştirme kapsamından çıkarılması için kent merkezinde ve 11 ilçede imza kampanyası başlatıldı. Kampanyanın 1 hafta süreceği belirtilirken, toplanan imzaların ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ulaştırılacağı bildirildi.

Başlattıkları imza kampanyasıyla ilgili açıklama yapan Şeker-İş Sendikası Turhal Şube Başkanı Nurullah Alpat, "Tokat Sigara Fabrikası gerçeğini ele alarak, Tokat'ta ve bütün ilçelerde, bütün sivil toplum kuruluşlarıyla beraber başlatmış olduğumuz imza kampanyamız var. 2008'de sigara fabrikası ile yaşadığımız bu acizane durumdan dolayı biz, bütün ilçelerimizde ve Tokat'ta bu imza kampanyasına destek istiyoruz" dedi.



Çözüm kamucu ekonomiye geçmek

Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Koç de, ekonomide sıkışan AK Parti'nin özelleştirmeler gibi yanlış adımlar attığını söyledi. Şeker fabrikalarının çiftçi ve köylü için iyi bir gelir kapısı olduğunu belirten Koç, çözümün kamucu ekonomiden geçtiğini vurguladı.

Koç, “biz Vatan Partisi olarak bu tür özelleştirmelere kesinlikle karşı çıkıyoruz. O iş yerlerindeki işçilerin çalışma koşullarının kötüleşmesine, ücretlerinin azalmasına ve büyük oranda da çok sayıda işçi çıkışına sebep olacak. Şeker fabrikalarının kamu mülkiyetinde olmasını ve yapay tatlandırıcı yerine gerçekten şeker pancarı şekerinden üretilen ürünlerin çok daha sağlıklı olduğunu düşünüyoruz. Ayrıca şeker pancarı tarımı yapan köylüye hayvancılığı destekleyecek şekilde fabrikalardan küspe verilmesi ve yönlendirici çalışmaların yapılmasının da çok önemli olduğunu belirtiyoruz.” şeklinde konuştu.

(Kayseri Gündem)