Nizam-ı Alem Gençliği Kayseri şehitlerini unutmadı

17 Aralık 2016 tarihinde Erciyes Üniversitesi önündeki otobüs durağında, çarşı iznine çıkan 1. Komando Tugayı askerlerini taşıyan özel halk otobüsüne terör örgütü PKK tarafından bombalı araçla saldırı düzenlenmiş, hain saldırıda 15 asker şehit olurken 55 asker de yaralanmıştı. Nizam-ı Alem Gençlik Derneği ve ERÜ Yerli Düşünce Kulübüne bağlı üniversiteli öğrenciler şehit düşen askerleri anmak için sabahın erken saatlerinde Şehit Komandolar Durağı'na geldi. 15 Şehidi temsilen 15 öğrenci komando bereleri ve ellerindeki Türk Bayrağı flamalarıyla patlamanın gerçekleştiği saate kadar nöbet tuttu.







Üniversiteli Öğrencileri temsilen açıklama yapan Nuh Özkurt o günü hiç unutamadıklarını, kalleşçe bir saldırıda şehit düşen askerleri anmak için bir araya geldiklerini belirtti. Nuh Özkurt açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Bizler Anadolu çocuklarıyız. Bu vatanın evlatlarıyız. Devletimize, milletimize faydalı bireyler olabilmek için mücadele ediyoruz. Tıpkı o gün şehit düşen 15 askerimiz gibi. Onlar bizlerin güvenliği için mücadele ettiler. Bir çoğu doğudaki terör mücadelesine katılmıştı. Aziz şehitlerimizi unutmayacağız. İsimlerini, kahramanlıklarını yaşatmaya devam edeceğiz. Tekrardan şehit ailelerine ve milletimize başsağlığı diliyoruz." dedi.







Duraktaki programı Kur'an tilaveti ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sonlandıran grup, ardından Adnan Doğu kışlasındaki nöbetçi askerleri ziyaret etti. Öğrenciler buradaki nöbetçi askerlere karanfil hediye ederek onlarla sohbet etme imkanı buldu.

(Kurum haberi)