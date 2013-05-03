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NOTALARA MÜHENDİS DOKUNUŞU

Kayseri’de, Makine Mühendisleri Odası Müzik Korosu konser verdi.

NOTALARA MÜHENDİS DOKUNUŞU

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Tiyatro salonunda gerçekleştirilen konsere Makine Mühendisleri Odası Kayseri Şube Başkanı Mustafa Özkan ve çok sayıda Makine Mühendisi katıldı. Programda açılış konuşmasını yapan Makine Mühendisleri Odası Kayseri Şube Başkanı Mustafa Özkan, “Mühendislik Fakültesi’nin kapısından girdiğimizden itibaren, teneffüs ettiğimiz hava, aldığımız eğitim, mesleki yaşantımızda karşılaştığımız sorunlar ve çalışma şartlarımız hep aynı. Sürekli gelişme, kendini yenileme yüksek motivasyon ve yoğun tempo gerektiren zor bir mesleğimiz var. Hem kendimizi geliştirmek, hem yaptığımız işin veya çalıştığımız kurumun çalıştığımız kurumun gelişmesini sağlamak en temel vazifemizdir. Bizler şunu biliyoruz ki burada başarının yolu birlikten, beraberlikten ve birbirimize kenetlenebilmekten geçer” diye konuştu.
Makine Mühendisleri üyelerinin güzel bir müzik korosu oluşturduğunu belirten Özkan, “Üyelerimizden gelen talepler doğrultusunda oluşan koromuz, iki ayı aşkın süredir çalışıyorlar. Bugün hoşça vakit geçirebilmemiz için, stres atabilmemiz ve mühendislerinde sanatsal yatkınlıklarının olduğunu göstermek için birlikte çalışarak çok güzel çalışmaların ortaya çıktığını göstermek için çabalıyorlar” şeklinde konuştu.
Yapılan konuşmanın ardından Makine Mühendisleri Müzik Korosu birbirinden güzel besteleri seslendirerek izleyiciler tarafından beğeni topladı. 
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NOTALARA MÜHENDİS DOKUNUŞU
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