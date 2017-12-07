Nuh Mehmet Palancıoğlu defnedildi

Nuh Mehmet Palancıoğlu'nun cenaze namazı öğle namazını müteakip Cami Kebir'de kılındı. İl Müftüsü Şahin Güven'in kıldırdığı namazın ardından Palancıoğlu, dualarla son yolculuğuna uğurlandı.
Cenaze namazına Vali Süleyman Kamçı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, ilçe belediye başkanları, Talas Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, protokol üyeleri, STK temsilcileri, ailesi ve yakınları katıldı.
Nuh Mehmet Palancıoğlu, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetmişti.
İHA
Allah rahmet eylesin nuh mehmet amcanin babasi cok saglam merkepler icin palan isi yaparmis.