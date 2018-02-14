Geçtiğimiz Temmuz ayında geçirdiği kalın bağırsak ameliyatının ardından karaciğerine de sıçrayan kanser hastalığı nedeniyle Pendik'te özel bir hastanede tedavi gören ünlü Türk Halk Müziği sanatçısı Nuray Hafiftaş, hayatını kaybetti.





Türk Halk Müziği sanatçısı Nuray Hafiftaş kimdir? işte Nuray Hafiftaş biyografisi....

1964 yılında Kars'ta doğan Nuray Hafiftaş, ilkokulu Taksim'de okudu.

İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuar Bölümü'nden mezun olduktan sonra, İstanbul Belediye Konservatuarı İcra Heyetinde 4 yıl kadrolu devlet sanatçısı olarak çalıştı. Aynı yıllarda İstanbul Radyosu'nda da sözleşmeli sanatçı olarak 4 yıl çalıştı.

Şimdiye kadar 12 albüm çıkaran sanatçının 100'ü aşkın söz ve bestesi kendisine ait olan eserleri bulunmaktadır.

Bunlardan “Ayrılık Nikahı”, “Yalan Dünya” ve “İsyan Ediyorum”u Kibariye, “Hasret” ve “Gurbet “i ise İzzet Yıldızhan okudu. “Yerli Liz” diye tanınan Hafiftaş, Türk Halk Müziği'ni insanlara sevdiren sanatçılardan bir tanesidir.





Nuray Hafiftaş, Prestij Müzik etiketiyle piyasaya çıkan “Eyvah Gönül” albümünde İsmail Derker'le çalıştı.

Sanatçının, Bilal Ercan'la beraber “Çifte Yürek” adlı halk müziği programı sunuculuğu da çalışmaları arasında bulunmaktadır.

Uzun süredir kanser tedavi gören Nuray Hafiftaş, 14 Şubat 2018'de hayatını kaybetti.(timeturk.com)