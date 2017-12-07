Nursaçan: ABD’nin Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıma kararın şiddetle kınayoruz

Nursaçan, konuyla ilgili yazılı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Öncelikle belirtmek isterim ki, Kudüs tarihi, dini ve hukuki açıdan İsrail’in başkenti ilan edilemez. Bu uluslararası mevzuata aykırı bir durum. ABD’nin bu provokatif, boş ve hiçbir değer ifade etmeyen kararı, Filistin’in başkenti Kudüs olduğu gerçeğini asla değiştirmeyecektir. Bölgede barış ve istikrar bakımından olumsuz yansımaları olacak bahse konu karar, barış zeminini tamamen yok etme riski taşımaktadır. Tüm Müslümanlar için hassasiyet arz eden bu meselede İslam dünyasının ortak tavır sergilemesinin son derece önemli olduğuna inanıyoruz. Sonuç olarak bu maksatlı karar uluslararası hukuk ve ilgili BM Kararlarının açık bir ihlalidir.







Zira Kudüs’ün İsrail tarafından ilhakı uluslararası toplum ve BM tarafından reddedilmiştir. ABD’nin tek başına aldığı bu karar, uluslararası hukukun değil, oldubittilerle, gücün hukukunun öne çıktığı kabul edilemez bir durumdur. Bilinmelidir ki; Kudüs nice Peygamberin hatırasını barındıran bir İslam şehridir. Kudüs, tarihten beri, farklılıklar içinde bir arada yaşama tecrübesinin en muhteşem örneğidir. Bu nedenle; Kudüs hepimizin onuru, şerefi ve ortak davasıdır. Onu korumak için hepimiz gece gündüz çalışmak zorundayız. Bu bizim öncelikle imanımıza ve insanlığa olan görevimizdir.” (İHA)