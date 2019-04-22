Nursaçan'dan 23 Nisan mesajı

Başkan Nursaçan mesajında; "Genç, yaşlı, kadın, erkek omuz omuza veren milletimiz, hürriyet ve bağımsızlığına kasteden düşmanlara karşı destansı bir mücadele vermiştir. Destansı bir mücadele veren ve istilacılardan aman dilenmeden kıt imkânlarla şeref ve haysiyetini koruyan milletimiz, elde ettiği zaferle al bayrağımızı özgürce göndere çekmeyi başarmıştır. 23 Nisan'ın ülkemizin zorlu bir mücadele verdiği dönemde tüm dünya çocuklarına armağan edilmiştir. Bu bayram sadece Türkiye'deki çocukların değil, dil, din, renk ayırt edilmeksizin dünyanın her yanındaki yavruların bayramıdır. Bugün dünyamızda yaşanan tüm olaylar en başta çocukları etkilemektedir. Özellikle dünyanın çeşitli bölgelerinde mağdur ve esaret altında olan yavrularımızın daha iyi ve müreffeh bir yaşam sürmesi için çalışmak her birimizin görevidir. Bizler de bu günde çocuklarımız için birlik olup, daha iyi bir dünya ve güçlü yarınlar için el ele vermeliyiz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ve Türk Milleti'nin tüm dünya çocuklarına armağan ettiği bu bayram, inşallah nice seneler daha dört bir yanda kutlanacaktır" ifadelerine yer verdi.

