Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Nursaçan'dan Kurban Bayramı Mesajı

Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, Kurban Bayramı nedeniyle mesaj yayımladı.

Nursaçan'dan Kurban Bayramı Mesajı

Kayseri OSB Başkanı Nursaçan, "Kardeşlik duygularının had safhaya ulaştığı, küskünlerin barıştığı, sevgi ve merhametin her anlamda kalplere yerleştiği, komşu, akraba ve dostların ziyaret edildiği, öksüz, yetim ve ihtiyaç sahiplerinin sevindirildiği gün olan Kurban Bayramı’na bizleri ulaştırdığı için Yüce Allah’a hamd olsun" ifadesinde bulunduğu mesajını şu şekilde sürdürdü:
Dayanışmanın, yardımseverliğin, huzurun ve bereketin kutlu bir tezahürü olan Kurban Bayramı; uhuvvet duygularını, sevgiyi, akrabalık ve komşuluk bağlarını kenetleyen, ihtiyaç sahiplerinin yüzlerinin gülmesine vesile olan huzur ve hakkaniyet kapısıdır.
Bu duygu ve düşüncelerle, Kurban Bayramı’nın Tüm İslam Alemi’ne, ülkemize, milletimize ve şehrimize hayırlar getirmesini Cenab-ı Mevla’dan niyaz ederken sağlık, mutluluk ve huzur içerisinde bir bayram geçirmenizi temenni ederim."
 

Kurumsal

İlgili Galeriler
MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri
Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2 Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2
Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı
İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü
Anahtar Kelimeler:
KayseriKayseri GündemKayseri HaberHaberHaberlerKayseri OSBTahir NursaçanKURBAN BAYRAMI
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.