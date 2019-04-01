Nursaçan’dan “ Miraç Kandili “ Mesajı

Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, "Kandil geceleri, insanımızın gönlünü aydınlatan, toplumumuzun manevi değerlerinin güç kazandığı, birlik ve beraberliğimizin pekiştiği, selamlaşmanın, paylaşmanın, komşuluk ve akrabalık hukukunun arttığı çok özel gecelerdir" ifadesinde bulunduğu mesajını şu şekilde sürdürdü:



"Miraç, insanlığın önüne açılmış sınırsız bir ufuktur. Hz. Peygamber Muhammed Mustafa ( S.A.V. ) ‘in şahsında insanlığının hakka ve adalete olan yürüyüşüdür.

Miraç, paylaşma, dayanışma, sevgi, saygı ve güzel ahlak gibi değerlerle insani yükseliş için büyük bir fırsat; merhameti azalan kalplerin, eşref-i mahlûkat olma bilinci zayıflayan insanın yeniden dirilişi için en büyük imkândır.

Miraç’ta durulma, arınma, koruma ve kollanma vardır. Miraçta ümitsizliği, çaresizliği, kederi ve elemi bir kenara koyup yeniden hakka yönelme vardır.



Yüce Peygamberimiz Hazreti Muhammed’in hikmet dolu yolculuğunun gerçekleştiği Miraç gecesi, Müslümanların inanç ve kültür dünyasında vazgeçilmez bir öneme sahiptir.

Eşref-i mahlûkat olmanın bilinciyle hareket ederek, daha güzel bir ahlak, daha merhametli bir lisan, daha mutlu ve huzurlu dünya için dualarımızı miraca gönderelim.



Bu anlamlı gecede, Yüce Rabbimize açılan ellerin ve yakaran dillerin, bütün İslam âleminin birlik, dirlik ve beraberliğine, insanlığın hidayetine, huzur ve barışın teminine vesile olmasını Cenab-ı Hak’tan niyaz ediyorum."

