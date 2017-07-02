O ARTIK RUSÇU

Perinçek’in mesajı şöyle;



Türkiye-Rusya el ele

“Sayın A. A. Juravlev

“Rodina” Partisi Genel Başkanı

Rus yurtseverlerinin “Rodina” Partisi’nin III. Kurultayı’nı Vatan Partisi olarak selamlıyoruz.

Dünyada ve bölgemizde Atlantik döneminin artık sonlarına gelmiş bulunuyoruz. Avrasya Çağı’na girdik ve Avrasya’nın merkez ülkelerinin başında Çin, Hindistan ve İran ile birlikte Rusya ve Türkiye gelmektedir. Artık dünya ekonomisinin ağırlığı Avrasya’dadır.



Yükselen Avrasya, yeryüzünde yalnız ekonomik ağırlığı temsil etmiyor. Kapitalizmin sınırlarını aşma yolunda yeni bir uygarlık doğmaktadır. İnsanlık, bireysel çıkar ve dizginsiz özel mülkiyet sistemiyle çözemeyeceği sorunlarla karşı karşıya. Küreselciliğin, Neoliberalizmin, Tek Kutuplu Dünya iddiasının fiyakası çabuk bozuldu. Vatanseverlik, paylaşarak gelişme ve kamuculuk, yükselen uygarlığın programını oluşturuyor.

Türkiye ve Rusya, Avrasya’nın hem ön cephesidir, hem de kilit ülkeleridir. Mustafa Kemal Paşa’nın İstiklâl Savaşımız sırasında Sovyet Rusya ile ittifakı, bütün Mazlumlar Dünyası içindi. Türkiye ve Rusya yine benzer bir konumdalar.



Emin olunuz ve size Türk milleti adına güvence veriyoruz: Hiçbir yönetim Türkiye’yi tekrar Atlantik sistemine bağlayamaz. Türkiye, bölgemizde Rusya ile birlikte hareket etmektedir. Türkiye’nin bölge ülkeleri ile askerî alan dahil her alanda işbirliği gündemdedir. Türkiye-Rusya dostluğu, Suriye’de sınanıyor. Bu işbirliği, Batı Asya ülkelerinin toprak bütünlüğünü güvenceye alacak güçleri bir araya getiriyor. Ortak ekonomik gelişmemizin anahtarı da buradadır.

Türkiye ve Rusya, insanlığın yeni çağında el ele yürüyorlar. Partilerimizin, bu yürüyüşte dayanışmalarını geliştirmeleri ortak arzumuzdur ve görevimizdir.

III. Genel Kurultayınıza verimli çalışmalar ve başarılar dilerim!

Sizleri candan dostluk ve saygıyla selamlıyoruz.”

(Kayseri Gündem)