O BİR MECZUP

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, "Darbe teşebbüsünü yapan Türkiye'nin bir vilayetinde doğmuş bir adam değil, o bir piyon, o bir zavallı, o bir meczup, bir şizofren, bir narsist." dedi.

23 Temmuz 2017 Pazar 13:52