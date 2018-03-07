O kitaplar için soruşturma başlatıldı

Vali Süleyman Kamçı’nın önsözünü yazarak liselerde öğrencilere dağıtılan müstehcen içerikli kitaplar hakkında Kalkınma Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı tarafından koordineli bir soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Kayseri Valiliği, Kayseri Milli Eğitim İl Müdürlüğü ve Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) tarafından desteklenerek bastırılan, yazar Abdullah Ayata’ya ait “müstehcen içerikli” kitaplar öğrenci velilerinin tepkisine sebep olmuştu. Kitaplarda “zinanın detaylarının” anlatılması, “içkiye özendirilmesi” gibi sebeplerle sivil toplum kuruluşları da duruma tepki göstermişti.

Yerel ve yaygın medyanın gündeme getirdiği olayın ardından harekete geçen bakanlık yetkilileri soruşturma açıldığını duyurdular.







Bakanlık logosunu izinsiz kullanmışlar

Kalkınma Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada; “Ulusal bir gazetede yer alan haberde dile getirilen ve Kayseri’de dağıtımı yapıldığı belirtilen kitapların kapağında Bakanlığımızın logosu Bakanlık bilgisi dışında kullanılmıştır. Söz konusu kitapların basım, yayım ve dağıtımında Bakanlığımızın herhangi bir dahli ve izni bulunmamakta olup, konuya ilişkin olarak gerekli inceleme ve soruşturma süreci İçişleri Bakanlığı ile koordineli bir şekilde başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” denildi.







Kayseri Valiliği’nden açıklama

Vali Süleyman Kamçı’nın önsöz yazdığı kitaplarla ilgili Kayseri Valiliği de “Bazı haber kaynaklarında, ilimizde başlatılan ‘Kentimi Tanıtmaya Gönüllüyüm’ projesi kapsamında okullarımıza dağıtılması planlanan, ancak kitap içeriğindeki bazı ifadelerin öğrencilere uygun olmadığı haberinin medyada yer alması üzerine dağıtımı yapılan az sayıda kitap toplatılmıştır. Valiliğimizce konuyla ilgili gerekli inceleme başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” şeklinde yazılı bir açıklama yapmıştı.



Veliler sorumluların bulunmasını istiyor

Çocuklarının psikolojik olarak bu kitaplardan etkilenmesi endişesi taşıdıklarını belirten öğrenci velileri ise sorumluların bir an önce bulunmasını ve bir daha böyle olayların yaşanmamasını istediklerini belirttiler.

(yeniakit)