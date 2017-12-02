“O MAHKEMELER TÜRKiYE’Yi YARGILAYAMAZ”

İşte Erdoğan'ın konuşmasından satır başları

Benim dedem de burada Sarıkamış'ta şehit olmuştu. Onlar çağrı yapıldığı zaman ta Rize'den yola çıkarak ve Sarıkamış'ta şehadet şerbetini içmişlerdir. Burada kökenine, mezhebine bakmaksızın asırlardır bir arada yaşayan sizleri tüm bölgeye örnek gösteriyoruz.



EĞİLİRSENİZ HAKKIM SİZE HELAL OLMASIN

Kars 15 Temmuz'da tankların önüne gövdesini siper ederek kısa sürede hepsini kışlasına geri dönmesini sağlamıştır. Kars bugün de ülkesine saldırmak isteyenlere geçit vermeyeceğini göstermiştir. Kars'a bir teşekkür de 16 Nisan için borçluyum. Yüzde 51 diyerek tercihinizi büyük ve güçlü Türkiye'den yana gösteriniz. Kars'ın bizim gönlümüzde hep ayrı bir yeri olmuştur. Bizde Türküyle Kürtüyle Azerisiyle ayrılık yok bizde birlik var. Biz ayırabilir miyiz insanoğlunu birbirinden? Gençler, ne makamların ne gücün ne paranın karşısında eğilmeyeceksiniz. Eğilirseniz hakkım size helal olmasın! 250 şehidimiz olsun. Birileri Amerikaya gider bu ülkenin asıl sahipleri burada kalır.

O MAHKEMELER ÜLKEMİ YARGILAYAMAZ

Kimisi Hans'ın kulu kölesi oluyor, kimisi George'un kölesi oluyor. Kimisi sahte kurulan mahkemelerde güya benim ülkemi yargılıyor. Boşuna uğraşmayın. Bizim abdestimizden şüphemiz yok ki namazımızdan şüphemiz olsun. Sanal mahkemelerde FETÖ denilen alçağın uydurma temsilcileriyle kurulan sanal mahkemeler asla benim ülkemi mahkum edemez.



ÇORUM'LA ÇORLU'YU KARIŞTIRDI

2 haftadır süren tatsız bir tartışma var. Vaktinizi böyle çirkin iftiralara cevap vererek harcadığım için özür dileyerek bir kaç hususa dikkat çekeceğim. Ana muhalefetin başındaki zat bir iddia ortaya attı. Görünüşte laflar çok büyük özüne bakınca komedi var. Bu şahıs geçen hafta Çorum'da söylediğini beyan ettiği iddialara atıfta bulundu. Arkadaşlarımız aradılar böyle bir konuşma bulamadılar. Beyefendi 17 Kasım'da Çorum'a hiç gitmemiş Tekirdağ'daymış Çorum'la Çorlu'yu karıştırdı.



Daha Çorum ile Çorlu'yu ayırt edemiyor. Daha önce Kağıthane ile Kağıttepe'yi karıştırdığı gibi. İddia özünde tam bir komedi. Şahsımı itham ediyor. Güya hesap uzmanı ya oturup hesaplaşalım diyor. Benm bu zatı dinleyecek kadar heba edecek vaktim olmadığı için söyledikleri kulağıma geç ulaştı. Kendisine İstanbul'dan cevap verdim. Azıcık onuru haysiyeti şerefi olan yüreğinde utanma duygusu olan bir kimsenin iki yoldan birini seçmesi gerektiğini söyledim. Sonra grup toplantısında elinde kağıtlarla çıkarak güya iddialarını belgelendirdi. Ama belge dediği bu kağıtları düne kadar kimseye vermedi. Bende grup toplantısında birçok yalanını ifade ettim ve sorduğu soruya tekrar cevap vererek benim ya da yakınlarımdan birinin yurt dışına giden bir kuruş parası olmadığını söyledim. Bu şahıslardan biri güya benim özel kalem müdürüymüş. O şahıs benim özel kalem müdürüm bile değil. Kılavuzu karga olanın...Bunlar işte böyle bir yanlışın peşinde gidiyor. Dün belge dedikleri şeyi görünce birileri bunları fena tongaya düşürmüş. Bu defa Kemal'in kendisini kurban edecekler. Yazık! Varsın kendi derdine kendisi yansın. CHP'de bitmeyecek olan adamın ayağını kaydırma oyununa Kemal'in kendisini kurban edecekler. Orası artık bizi çok da ilgilendirmiyor. Bu zatın belgelerini görünce anladık ki bir şirket alışverişi için harcanan paraların dekontlarını 'Yurtdışına para gönderiyorlar' diye vermişler. Yani ortada yurtdışına gönderilen bir para yok. Halkbankası ile Albaraka arasındaki bir alışverişin belgeleri var.



Hani nerede yurtdışına gönderilen paralar. Herkesin olur olmaz konuştuğunu görüyoruz. Ana muhalefetin başıysan ağzından çıkana dikkat edeceksin. Bu kadar net bir iddia karşısında şerefi olan ne yapar. Elinde belge varsa milletin önüne koy ben gereğini yaparım. Yoksa sen siyasetten çekil. CHP'nin başından da çekil de karşımızda doğru dürüst bir muhalefet bulalım.