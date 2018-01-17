O PARA BULUNDU!

Kazancılar Çarşısı’nda bir döviz bürosunda çalışan ve geçtiğimiz günlerde yanlışlıkla 10 bin Euro fazla ödeme yapan veznedar Ahmet Aksu’ya iyi haber geldi. Müge Anlı’nın programına katılarak yardım isteyen Aksu, gelen bir telefonla sevinç gözyaşlarına boğuldu.







Kayseri’de döviz bürosu veznedarı Ahmet Aksu, 15 Ocak günü dalgınlıkla 34 bin Euro’yu 44 Bin Euro olarak bozdu. Yaklaşık 10 dakika sonra durumu fark eden 25 yıllık veznedar ne yapacağını şaşırdı. Önce gidip durumu polise anlattı. Ardından yardım istemek için Müge Anlı’nın kapısını çaldı.

Müge Anlı, 54 yaşındaki iki çocuk babası Ahmet Aksu’yu konuk etti. Fazla verdiği10 bin Euro’yu cebinden ödemek zorunda kalan Ahmet Aksu; “Alanlar fark etmemiş olabilir. Lütfen bana yardım edin” dedi.

Bu yardım isteğinin hemen ardından fazla parayı alan kişi telefonla Müge Anlı’yı arayarak meblayı getireceğini söyledi. Gelen telefonla Ahmet Aksu sevinç gözyaşlarına boğuldu.





Parayı emniyete teslim ettiler

Bu gelişmenin ardından , yakınlarının haber vermesi üzerine olaydan haberdar olan müşteriler, polise giderek fazladan aldığı parayı geri verdi.

Döviz bürosu sahibi Bekir Berk de gazetecilere yaptığı açıklamada, örnek davranışlarından dolayı müşterilere teşekkür etti.

Önceki gün meydana gelen olayın ardından, parayı alanların kötü niyetli olmadıklarını düşündükleri için hemen polise haber vermediklerini belirten Berk, şunları söyledi:

“Çalışanımızın birisi 10 bin avro fazla ödeme yapmış. İnceleme yaptığımızda arkadaşların bunu bilinçli olarak yapmadığına karar verdik. Görüntüleri incelediğimizde bu arkadaşların büyük ihtimalle gurbetçi olduğunu tahmin ettik. Hatta o gün emniyete filan da haber vermedik. Bir gün kadar bekledik. Bunlar akşam hesap yapıp farkına varırlar, duyarlı olurlar diye bekledik. Gelmeyince de sağ olsunlar gazeteci arkadaşların yoğun ilgisiyle de hatta bir canlı yayında bu iş neticelendi. Duyduğumuza göre bir müşterinin Fransa’da yaşayan kız kardeşi izlemiş ve kardeşini aramış. Onlar da o an farkında olmuşlar. Şu an arkadaşların emniyette olduğunu ve parayı da teslim edeceklerini öğrendik. Kendilerine şimdiden duyarlı oldukları için teşekkür ediyoruz.”

Kurum Haberi