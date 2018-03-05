O proje tamamen iptal edildi

"İnceleme ve soruşturma başlatıldı"



Valilik’ten yapılan son açıklama şu şekilde:



Bazı haber kaynaklarında ve sosyal medya hesaplarında İlimizde “Kentimi Tanıtmaya Gönüllüyüm” projesi ile ilgili dağıtılan bazı kitaplarda birtakım ifadelerin öğrencilere uygun olmadığı haberinin medyada yer alması üzerine dağıtımı yapılan az sayıda kitap toplatılmıştır. Ayrıca proje iptal edilmiş ve konu üzerinde hassasiyetle durulmakta olup Valiliğimizce sorumlularla ilgili inceleme ve soruşturma başlatılmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”



(Kayseri Gündem)