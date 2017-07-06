O SALDIRGANIN EŞİNE DE GÖZALTI

Kayseri polisi tarafından yapılan operasyonda, CHP'nin adalet yürüyüşüne saldırı hazırlığındaki DEAŞ mensubu, operasyonla Kocaeli'de gözaltına alınmıştı.



Kocaeli'de yapılan operasyon çerçevesinde Kayseri'de Terörle Mücadele ekipleri, terörist O.K.'ya Kayseri'de yardım ve yataklık ettikleri belirlenen O.K.'nin eşi A.K. ile birlikte 3 kişiyi gözaltına aldı. Zanlılar sorgulanmak üzere yeniden Kayseri Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

İHA