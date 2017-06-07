O şoför tutuklandı

Talas ilçesinden kent merkezi istikametine giderken kontrolden çıkarak park halindeki 7 otomobile çarpıp bir kişinin ölümüne, kendisi ve 3 kişinin yaralanmasına neden olduğu suçlamasıyla gözaltına alınan 38 AB 362 plakalı halk otobüsü sürücüsü Mehmet I'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.













Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilip adliyeye sevk edilen sürücü, mahkemece tutuklandı.

Önceki gün meydana gelen gelen kazada, Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü 3. sınıf öğrencisi Neslihan Can hayatını kaybetmiş, sürücü Mehmet I. ile otobüsteki yolcular ve çevredeki yayalardan 3'ü yaralanmıştı.

AA

