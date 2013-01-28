Oda Seçimleri Ertelenecek mi?

KTO yetkilileri, seçim takvimlerinin devam ettiğini ve şu an itibarıyla seçimlerin 17 Şubat 2013 Pazar günü gerçekleşeceğini bildirdi. Tercan, Melikgazi 1. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığına verdikleri seçim takviminin aksamadan sürdüğünü, buna göre elektronik ortamda bakanlık ve birlik bünyesinde yer alan ortak veri tabanından alınan seçilme hakkına haiz olanlarla, yalnız seçme hakkına sahip olan üyelerin meslek gruplarına göre hazırlanan listelerin, 29 Ocak 2013 Salı günü saat 08.00'den 31 Ocak 2013 Perşembe günü saat 17.00'ye kadar 3 iş günü süre ile KTO Binası'nın ilan panosunda asılı bulundurulacağını kaydetti.

Bu arada, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) seçimlerin ertelenmesi için Bakanlar Kurulu'na başvurdu. Türkiye'nin en büyük işadamı örgütü olan TOBB'dan yapılan yazılı açıklamada, yeni meslek gruplandırmalarına ilişkin birliğe yapılan itirazların sağlıklı bir şekilde değerlendirilebilmesi için oda ve borsa seçimlerinin makul bir süre ertelenmesi istendiği bildirildi. 30 Kasım'da tamamlanması gereken oda ve borsa başkanları seçim sürecinin, yeni meslek sınıflandırması sistemi nedeniyle ikinci kez ertelenmesi gündemde. Şirketlerin ekonomik faaliyetlerinin Avrupa Topluluğu İstatistik sınıflandırmasına göre yapılmasını esas alan NACE sistemine onlarca ilin oda ve borsalarından itiraz sesleri yükseldi. TOBB yönetimi, itirazları 'sağlıklı bir şekilde' değerlendirmek için Şubat ve Mart aylarında yapılacak seçim takviminin 'makul bir süre' daha ertelenmesini istedi. Yönetimin, Mayıs'ta yapılacak birlik başkanlığı seçimini etkilemeyecek şekilde 1 aylık bir erteleme talebinde bulunduğu öğrenildi. Anayasa Mahkemesi'nin (3 dönem başkanlık yapanların oda ve borsa başkanlığı seçimlerinde aday olamazlar) hükmünü iptalinin ardından gözler mevcut başkanların aday olup olmayacaklarına kilitlenmişken, gelen erteleme başvurusu da iş dünyasında çeşitli yorumlara neden oldu.

TOBB, NACE (Avrupa Topluluğu Ekonomik Faaliyetlerin İstatistiki Sınıflandırılması) üzerine uzun süredir çalışıyor. NACE, şirketlerin ekonomik faaliyetlerinin sınıflandırıldığı bir sistem. Buradaki kodlamalara göre oda ve borsalara üye olan şirketler komitelere ayrılıyor. Meclise girmek için öncelikle kendi meslek grubunun komitesinden seçilmeleri gerekiyor. Meclise girebilenler oda ve borsa başkanı ile yönetimi belirliyor. İstanbul Sanayi Odası, Ankara Ticaret Odası gibi büyük odaların da aralarında olduğu birçok odada NACE sınıflandırmasına çok sayıda itiraz geldiği ifade edildi. 30 Kasım'da bitmesi gereken oda ve borsalardaki seçim süreci, yeni sistem nedeniyle Bakanlar Kurulu kararıyla 4 ay süreyle yani Mart sonuna ertelenmişti. TOBB yönetiminin bu süreci 1 ay erteleme talebinde bulunduğu belirtilmesine karşın, hükumetin seçimleri 1 yıl erteleme yetkisi bulunuyor. Bu yetkinin 4 ayı kullanıldı ve hükumetin hala seçimleri 8 ay erteleme yetkisi bulunuyor. Dolayısıyla 30 Kasım 2012 tarihinde bitmesi gereken seçim sürecinin 30 Kasım 2013 tarihine kadar ertelenebileceği, böylece TOBB Yönetim seçiminin de Mayıs 2013 yerine Mayıs 2014'te yapılabileceği konuşuluyor.

2013 seçimlerinde aday olmayacağını açıklayan ancak Anayasa Mahkemesi'nin verdiği kararla yeniden seçilmesinin önü açılan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun yeni dönemde aday olup olmayacağı da hala belirsizliğini koruyor.