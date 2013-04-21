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ODTÜ KOLEJİ ÖĞRENCİLERİ, HASTA ARKADAŞLARINA BAYRAM SEVİNCİ YAŞATTI

Öğrenciler, Erciyes Üniversitesi Çocuk Hastanesi'nde tedavi gören arkadaşlarını ziyaret ederek, oyuncak hediye ettiler

ODTÜ KOLEJİ ÖĞRENCİLERİ, HASTA ARKADAŞLARINA BAYRAM SEVİNCİ YAŞATTI
Kayseri ODTÜ Koleji tarafından hazırlanan ''Küçük Bir Oyuncak, Büyük Bir Mutluluk'' projesi kapsamında, ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin aldığı hediyeler, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesinde Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hastanesi'nde yatan çocuklara dağıtıldı.
Kampanyaya katılan öğrenciler, ailelerinin ve hayırseverlerin katkılarıyla sağladıkları 450 oyuncağı, hastanede yatarak tedavi gören arkadaşlarına verdiler. Hastane yetkilileri tarafından karşılanan 'Gönül Elçisi' öğrenciler, hasta çocukların tedavi gördüğü hastanede erken bayram sevinci yaşanmasına neden oldular.
ODTÜ Koleji Müdürü Çetin Evren, ''Bu kampanyayla kendi çocuklarımıza paylaşma duygusu vermeyi ve 23 Nisan'ı hastanede kutlamak zorunda kalan çocukları düşünerek öğrencilerimizin empati duygusunu geliştirmek istedik. ODTÜ Koleji olarak öğrencilerimizi böyle bir sosyal sorumluluk projelerinde rol almalarını sağlayarak, çevrelerine karşı daha duyarlı bireyler olarak yetişmeleri bizim önceliklerimiz arasındadır'' dedi.
Kolej öğrencileri, hastanede tedavi gören çocukları ziyaret ederek, yanlarında getirdikleri oyuncakları, hediye ettiler. Öğrenciler, tedavi gören çocuklarla sohbet etme fırsatı da buldular.  
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