Oğan’a her kesimden tepki

Bozdağ: beyan sahibini bağlar

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Ayhan Oğan'ın 'yeni devlet' sözleriyle ilgili açıklamada bulundu. Anayasa maddeleriyle örnek veren Bozdağ, "Hükümetimizin görüşlerini oluşturanlar ve açıklayanlar bellidir. Bunların dışındaki beyanlar; sadece beyan sahibini bağlar" dedi. Bozdağ, "Rabbim bir daha bu aziz milleti, yeni bir devlet kurmak zorunda bırakmasın; milletimiz ve devletimiz kıyamete dek payidar olsun. İnşallah Türk milleti ve onun kurduğu son devletimiz Türkiye Devleti, kıyamete kadar var, bir ve hür olarak payidar kalacaktır" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu: Cumhurbaşkanının tepkisini merak ediyorum

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise, Oğan’ın “Yeni devlet kuruluyor” açıklaması ile ilgili “Adalet ve Kalkınma Partisi’nin genel başkanından bekliyorum. Nasıl tepki verecek merak ediyorum?” şeklinde konuştu.

Halaçoğlu: Damat Ferit kafalılar

Açıklamaya bir tepki de Bağımsız Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu’ndan geldi. Halaçoğlu, "Damat Ferit kafalılar bu ülkede çok görülmüştür. Ama hepsinin sonu hüsranla sonuçlanmıştır. Elbet bu devran dönecektir" dedi.

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