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Oğlunun Acısına Dayanamayan Şehit Annesi Kalp Krizi Geçirdi

Beşiktaş'taki bombalı saldırıda şehit düşen polis Yasin İke'nin annesi 49 yaşındaki Yeter İke, oğlunun acısına dayanmayarak kalp krizi geçirdi. Anne, anjiyo olacak.

Oğlunun Acısına Dayanamayan Şehit Annesi Kalp Krizi Geçirdi

Beşiktaş'ta düzenlenen hain saldırıda şehit düşen polis memuru Yasin İke'nin annesi Yeter İke, oğlunun dün defnedilmesinin ardından Esenyurt Mahallesi'ndeki evine giderek taziyeleri kabul etti. Akşam saatlerinde göğüs ağrısı şikayetleri artan anne, oğlunun acısına dayanamadı.

Yakınları tarafından özel bir hastaneye kaldırılan acılı anne, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirildi.


KALP KRİZİ GEÇİRDİĞİ ANLAŞILDI

Doktorların ilk muayene ve kontrollerinde, kalp krizi geçirdiği belirlenen anne Yeter İke, Kalp ve Damar Servisi'nde yoğun bakıma alındı.


ANJİYO YAPILACAK

Anne İke'nin kalp damarlarından birinin tıkalı olduğu ve anjiyo yapılacağı bildirildi.

haberler.com

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