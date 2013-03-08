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Oğlunun Tutuklanmasına Dayanamadı

Kayseri Adliyesi'nde mahkeme tarafından oğlunun tutuklandığını öğrenen anne sinir krizleri geçirdi.

Oğlunun Tutuklanmasına Dayanamadı
Kayseri Adliyesi'nde görülen duruşmayı izleyen F.Ç., oğlunun tutuklanacağını duyunca sinir krizleri geçirdi. Çevredeki vatandaşların sakinleştirmeye çalıştığı F.Ç., baygınlık geçirdi. İhbar sonrası olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine kaldıran kadın tedavi altına alındı. (iha)
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