Öğrencilerden anlamlı  sergi

Özel bir okulda Görsel Sanatlar öğretmeni Yunus Emre Tezcan, bir alışveriş merkezindeki serginin açılışında yaptığı konuşmada, öğrencilerin milli mücadeleyi açtıkları sergiyle anlattıklarını söyledi.

Gençlerin değerlerinden zamanla uzaklaştıklarını aktaran Tezcan, şunları kaydetti:







"Sergimizin amacı geçmişten günümüze milli mücadele ruhunu aşılayabilmekti öğrencilerimize. Bunu yapabilmek adına Kurtuluş Savaşı'ndan, Çanakkale'den, cephelerden ve 15 Temmuz'a gelen süreçte, milli mücadele ve milli bağımsızlığımızı anlatmak adına öğrencilerle bir araya gelerek bu sergiyi açtık.







Görsel sanatlar dersini alan bütün öğrencilerin emeği var sergide. Her öğrenci bir fırça darbesi, bir hayal, bir emek göstermiştir. Çünkü gençlerimize geleceğimizin mirası diyoruz. Bu yüzden de geleceğimizi sağlam tutmak istiyoruz.





Geleneksel olmayan hiçbir sanat akımı evrensel olamaz. Bizim önce kendi geçmişimizi ve kültürümüzü bilmemiz lazım. Toplamda 7 yağlı boya tablo var. Mehmet Akif Ersoy'dan, Arif Nihat Asya'ya, 15 Temmuz şehitlerimiz Cennet Yiğit, Ömer Halisdemir'e kadar birçok isme tablolarda yer verdik."

Öğrencilerden Yasin Erdem ise, sergiyi milli ruhu yaşatmak için açtıklarını vurguladı.









Sergi malzemelerini harçlıklarıyla aldıklarını belirten Erdem, "Sergide sadece 15 Temmuz değil, Kurtuluş Savaşı dönemi, milli mücadele döneminde olan süreçler de anlatılıyor." Dedi.

AA