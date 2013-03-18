18 Mart Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümü olması nedeniyle Erciyes Üniversitesi yemekhanesinde isteyen öğrencilere buğday çorbası ve şekersiz üzüm hoşafı ücretsiz dağıtıldı. Günün önemini vurgulamak için dağıtılan yemekleri yiyen öğrenciler, “Gerçekten çok güzel bir etkinlik olmuş. Askerlerimizin ne halde olduğunu anlamak için arkadaşlarımızla buraya geldik. Çok zor şartlar altında savaşmışlar. Çanakkale Savaşı zamanında bu kadar az yemeğe insanın dayanması mucize gibi bir şey. Gerçekten çok duygulandım” diye konuştu.
Öğrencilere Çanakkale Menüsü
Kayseri Erciyes Üniversitesi (ERÜ) 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümü nedeniyle öğrenci yemekhanesinde buğday çorbası ve şekersiz üzüm hoşafı dağıtıldı.
18 Mart 2013 Pazartesi 19:29
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