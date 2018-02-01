Öğretmen atamaları

Öğretmen atama müjdesi Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'dan geldi. Yılmaz, 20 binin üzerine 5 bini de geçmeyecek şekilde bir ilave öğretmen alımını düşündüklerini belirtti. Yılmaz, kesin bilgiyi bu ay içinde açıklayacaklarını belirtti. Peki 5 bin ek atama hangi branşlara yapılacak, hangi branşa ka öğretmen atanacak, öğretmen atama Şubat takvimi ne zaman

01 Şubat 2018 Perşembe 12:04