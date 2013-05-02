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ÖĞRETMENLERİN OKULUNDA YAS VAR

EĞİTİME ARA VERİLEN OKULDA ÖĞRETMENLER VE VELİLER GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

ÖĞRETMENLERİN OKULUNDA YAS VAR
 Kayseri'deki kazada hayatını kaybeden Sevim-Erdoğan Öz İlkokulu Müdürü Vedat Ali Gür ve sınıf öğretmeni Sümeyra Bozkurt'un mesai arkadaşları, öğrenciler ve veliler büyük üzüntü yaşadı.
Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde bulunan Sevim-Erdoğan Öz İlkokul'unda kaza nedeniyle bugün eğitime ara verildi. Sabah erken saatlerde kazadan habersiz çocuklarıyla birlikte okula gelen veliler, okul koridorlarında aldıkları acı haber karşısında gözyaşlarını tutamadı.
Kazada ölen Sümeyra Bozkurt'un sınıfında yardımcı personel olarak görev yapan Leyla Özcan, kazadan büyük üzüntü duyduğunu belirterek gözyaşları içinde, ''O bizim neşe kaynağımızdı. Bizim canımızdan bir parça gitti. Öğrencileri öksüz kaldı. Onu çok özleyeceğiz'' diye konuştu.
Güler Irmak isimli veli ise, özel eğitim öğretmeni Sümeyra Bozkurt'un tüm veliler tarafından çok sevildiğini söyleyerek ''Haberi televizyondan öğrendiğimizde şok geçirdik. Öğrencileri ve biz onu çok özleyeceğiz'' ifadelerini kullandı.
Bozkurt'un sınıfındaki tahtada kazadan bir gün önce öğrencileri için tahtaya yazdığı Nasrettin Hoca fıkralarından alıntı yaptığı, ''Yorgan gitti, kavga bitti, demiş. Gürültü sesinden uyanmış, gürültünün nedenini merak etmiş'' cümleleri dikkat çekerken, tatil olmasına rağmen okula gelen Can Acar ve Emirhan Atar isimli öğrenciler ise, ''Biz hepimiz çok üzüntülüyüz. Acımız çok büyük. Öğretmenlerimizi çok özleyeceğiz'' dedi.
Okulun Müdürü Vedat Ali Gür'ün odasının kapısına ise öğretmen arkadaşları tarafından Türk bayrağı asıldı.
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ÖĞRETMENLERİN OKULUNDA YAS VAR
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