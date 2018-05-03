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Oğuz Memiş AK Parti’den Aday Adayı

Ak Parti Kayseri İl Teşkilatı kurucu il başkan yardımcısı, iş adamı Oğuz Memiş, 24 Haziran seçimleri milletvekili aday adaylığı için başvurusunu yaptı.

Oğuz Memiş AK Parti’den Aday Adayı

Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği mezunu olan Memiş, 32 yıldır ağırlıklı olarak bilişim sektöründe faaliyet gösteren şirketler grubunun yöneticiliğini yapıyor. Pek çok sivil toplum kuruluşunda üye ve yönetici olan Oğuz Memiş,  halen İlim Yayma Cemiyeti Kayseri Şube Başkanlığı, Kurucusu olduğu Saraybosna ve Balkanlara dönük çalışma yapan FACT “Foundation for Academic  Studies and Cross Cultural Training” isimli vakfın mütevelli heyeti üyeliği ve İMH (İnsan ve Medeniyet Hareketi) genel kurul üyeliği görevlerini sürdürmekte...

Gazetemizin imtiyaz sahibi de olan Oğuz Memiş, aday adaylığı ile ilgili olarak “Hayatım boyunca gençlik hareketlerinin aktif bir üyesi oldum, pek çok sivil toplum kuruluşunda aktif çalışmalar yapmaya devam ediyorum. Geçmişte Kurucu İl Başkan Yardımcısı olarak hizmet ettiğim partime yeni dönemde, Yeni Türkiye’nin inşasında daha da faydalı olabilmek adına başvurumu yapmış bulunmaktayım” dedi.




(Kayseri Gündem)
 

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İLİM YAYMA CEMİYETİOğuz MemişAk Parti
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