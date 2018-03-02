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OHAL'den 4316 kişinin dosyasına ret

OHAL Komisyonu, 100 kişiyi göreve iade etti, 4316 kişinin dosyasına ise ret kararı verdi.

OHAL'den 4316 kişinin dosyasına ret

Olağanüstü Hal (OHAL) Komisyonu, yaptığı açıklamada, hakkında karar verilen dosya sayısının 6400 olduğunu belirtti. Açıklamaya göre 100 dosya için kabul kararı verilirken 4316 kişinin başvurusu reddedildi.

OHAL Komisyonu'nun açıklaması özetle şöyle:

"28/02/2018 tarihi itibariyle Komisyona yapılan başvuru sayısı 107.076'dır. Komisyon tarafından verilen karar sayısı (6400) dikkate alındığında, incelemesi devam eden başvuru sayısı 100.676'dır.

22 Aralık 2017 tarihinden itibaren karar verme sürecine başlamış olan Komisyon tarafından 28/02/2018 tarihi itibariyle verilen karar sayısı;

Başvurusu bulunan kişilerden KHK ile iade olanlara ilişkin verilen 1984 ön inceleme kararı,

Başvuru dosyası üzerinden verilen (100'ü kabul, 4316'sı ret) 4416 inceleme kararı olmak üzere toplam 6400'dır.

Başvurucular, https://ohalkomisyonu.basbakanlik.gov.tr internet adresindeki 'OHAL Komisyonu Başvuru dinihaber.com Takip Sistemi' uygulaması üzerinden Komisyona yapılan başvuruların safahatı hakkında bilgi edinebilmektedir.

Komisyona, haklarında 697 sayılı KHK ile işlem yapılanların son başvuru tarihi 12 Mart 2018'dir."
 

Kaynak: AA

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