OHAL keyfiyete dönüştü

CHP’nin terör örgütleri ile ilişkilendirilmeye çalışıldığını belirten Keskin; “Daha düne kadar FETÖ’nün yanında oturanlar, elini ayağını öpen, birlikte poz verenler, bizi FETÖ ile ilişkilendirmeye çalışıyor. Bu kadar vicdansızlık, utanmazlık olmaz.” diyerek tepki gösterdi.

Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Feyzullah Keskin bir grup partili ile basın toplantısı düzenleyerek gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Partinin il başkanlığında düzenlenen toplantıda Başkan Keskin’in gündeminde OHAL’in uzatılması kararı vardı.

OHAL’in 1 yıldan fazla uzatılmasını keyfiyet olarak değerlendiren Keskin; “15 temmuzdan hemen sonra 20 temmuzda OHAL ilan edildi. Olabilir. Hızlı hareket edebilmek için OHAL ilan edilebilir. Biz hep karşı çıktık ama hükümet bunu uyun gördü. 3 ay sürdü, arkasından 3 ay daha derken 15 ay oldu. Adı üzerinde OHAL. Bu durumda seçim yapamazsınız. Ama bir referandum yaşadık. EN önemli referandumlardan birisiydi. OHAL’in 1 yıl içeresinde çözülmesi gerekiyordu. “1 yılda devletin içerisini sızmış hainleri çözemiyoruz” diyorsanız o zaman devletin kurumlarında bir sıkıntı var demektir. Artık OHAL uygulamaları keyfiyete dönüştü. Bir an önce OHAL’in kaldırılmasını istiyoruz. 1 yıldan fazla süren OHAL keyfiyetten başka bir şey değildir. Artık haklı, haksız ayırt edilememeye başladı. Bu keyfiyetler devam ederse, meclis devre dışı bırakılırsa 2019 seçimlerine OHAL altında gireceğiz. O zaman bunu adına ne kadar seçim denir kamuoyuna bırakıyorum. “ şeklinde konuştu.

“FETÖ’nün elini ayağını öpenler bizi eleştiriyor”

AK parti kanadının konuşmalarında partilerini sürekli FETÖ ile ilişkilendirmeye çalıştıklarını belirten Keskin sert tepki göstererek; “Daha düne kadar FETÖ’nün dizinin dibinden kalkmayanlar bugün kalkmış bizi eleştiriyor” dedi.

“Cumhuriyet Halk Partisini PKK’nın yandaşı gibi terör örgütleriyle yan yana göstermeye çalışıyorlar“ diyen İl Başkanı Keskin şunları söyledi:

“Yapılanlar Cumhuriyet Halk Partisi’ne atılan en büyük iftiralardan birisidir. Bizim terör örgütlerinin hiç biriyle işimiz olmaz. Bizim amacımız Türkiye Cumhuriyetinin ünitel yapısını korumak ve kollamaktır. Daha düne kadar FETÖ’nün yanında oturanlar, elini ayağını öpen, birlikte poz veren milletvekilleri, televizyon kanallarına çıkınca bizi FETÖ ile ilişkilendirmeye çalışıyorlar. Bu kadar utanmazlık olmaz. Bu dilden bir an önce vazgeçmelerini tavsiye ediyorum. İnsanda biraz utanma olur. FETÖ’nün tehlike olduğunu yıllardır söylüyoruz. İnsanda biraz vicdan olacak. Herkes kendini aklama derdine düştü. Çadırlar kuruyorlar, açıklamalar yapıyorlar. Milletvekilleri, belediye başkanları dahil. Halen görevde olan bazı belediye başkanlarının ne duruma düştüklerini herkes görecek. Öyle çıkıp nutuklar atmakla bu işler olmaz. İktidara kaç kere anlatmak istedik ama olmadı. Anlamak istemiyorlar. Çünkü birlikte yürüdüler. Bu grup 40 yıldır devletin kurumlarına sızmaya çalışmış. Siyasi partilere de sızmış olabilirler. Ama Adalet ve Kalkınma Partisi ile artık devlete sızma bitmiştir. Devlete yerleştirme başlamıştır. Aradaki fark bu. AK Partiden önce sızmaya çalıştılar, AK Parti ile birlikte yerleştirildiler. Bir gecede 160’a yakın hakim atandı. Bilmiyorlar mıydı bunların cemaat üyesi olduğunu. 17-25 aralıktan sonra mı farkına vardılar. Aldatıldık, kandırıldık denilecek kadar basit bir olgu mudur bu. Siz devletsiniz. Devletin aldatılmaya, yanılmaya hakkı yoktur, olamaz.”

“Genel Başkanımız adalet için yürüdü”

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun Adalet yürüyüşüne değinen Keskin; “Genel Başkanımız Adalet için yürüdü. Bir tek yetkili çıkıp “Sayın Kılıçdaroğlu bu ülkede Adalet var. Bu yürüyüşünüzün anlamı nedir?” diye sormadı. Seviyesize “Hızlı tren var binsene. “ şeklinde alaycı tavır takındılar. “Bir ana muhalefet partisinin lideri kalkıp 429 km yol yürüyor. Bir sıkıntı mı var?” demeliydi. Devlet adamlığı budur. Sadece adalet için yürüdü genel başkanımız. Hepimiz için gerekli cümleyi söyledi.” yorumunda bulundu.

“Şehitler anıtı yapılsın”

Keskin konuşmasının sonunda 18 Aralık 2016 tarihinde gerçekleştirilen bombalı saldırıda 15 askerin şehit olduğu otobüs durağına anıt yapılmasını istediklerini söyledi.

Haber-Foto: Ramazan KARAKUŞ







