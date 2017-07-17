‘OHAL Komisyonu’na ilk gün 28 başvuru

Kayseri Vali Yardımcısı Mehmet Emin Avcı OHAL başvuru süreci ile ilgili yaptığı açıklamada, görevden uzaklaştırılan kişilerin, kendilerinin ya da yetki verdikleri avukatlarının başvuru yapabileceğinin altını çizerek şunları ekledi;

“Başvurular bugün sabah 08.00’da başladı. Şimdiye kadar valiliğe 28 başvuru yapıldı. Bunların hepsi bireysel başvurular, kurumlardan bir başvuru henüz olmadı. Gün geçtikçe başvuruların artacağını tahmin ediyoruz. Kayseri’de şimdiye kadar 2148 kişi ihraç edildi. 722 kişi de açığa alındı dönem içerisinde 492 kişiye görevi tekrar iade edildi. Bu kişilerin hepsinin müracaat edeceklerini düşünüyoruz” ifadelerini kullandı



Başvuru yeri sadece valilik değil

Başvuru yapacak kişilerin başbakanlık sitesinde yer alan başvuru formu doldurduktan sonra valiliğe veya bakanlıkların merkez teşkilatlarına başvuru yapabileceklerini belirten Avcı, “Başvurular sadece valiliğe yapılmıyor. Kişi ihraç edildiği son kurumdan da başvuru yapabilir. Örneğin: görevinden atılan bir öğretmen atıldığı son kuruma, yani Milli Eğitim Müdürlüğüne başvuruda bulunabilir. Cezaevinde bulunanlar da ceza evi yetkililerine başvuru yapabilecek.” şeklinde konuştu.



Süreç Başbakanlık sitesinden takip edilebilecek

OHAL işlemlerinin inceleme sürecinin 60 gün boyunca devam edeceğini belirten Avcı, “kişiler başvuru sürecini kendilerine verilen numaralarla birlikte yine başbakanlık sitesinden takip edebilirler. Başvuru sonucu olumlu olarak değerlendirilirse kişi Devlet Personel Başkanlığına başvuruda bulunacak. Olumsuz olarak değerlendirilirse 15 gün içerisinde Danıştay’a müracaat edilebilecek.” açıklamasında bulundu.



Kimler başvuruda bulunabilir?

OHAl İşlemleri İnceleme Komisyonu’nda Kamu görevinden, meslekten veya görev yapılan teşkilattan çıkarma ya da ilişiğinin kesilmesi, öğrencilikle ilişiğinin kesilmesi, dernekler, vakıflar, sendika, federasyon, konfederasyonlar, özel sağlık kuruluşları, özel eğitim kurumları, vakıf yükseköğretim kurumları, özel radyo ve televizyon kuruluşları, gazete ve dergiler, haber ajansları, yayınevleri ve dağıtım kanallarının kapatılması, emekli personelin rütbelerinin alınmasına ilişkin başvurular incelemeye alınacak.

Haber: Tuba Köksal