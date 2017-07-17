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OHAL uzatıldı mı?

ANKARA'dan OHAL'in uzatılmasına ilişkin bir son dakika haberi var. OHAL'in 3 ay daha uzatılmasını öngören tezkere Meclis Başkanlığına sunuldu. TBMM onayladığı taktirde OHAL 4. kez uzatılmış olacak.

OHAL uzatıldı mı?
OHAL'ın uzatılması yönünde MGK'da karar olan hükümet bunun için düğmeye bastı. Ankara'dan geben son dakika haberlere göre OHAL'in uzatılmasına ilişkin tezkere hazırlandı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi başkanlığına sunuldu.
Tezkere ile OHAL'in 3 ay daha uzatılması öngörülüyor. Tezkere bugün Meclis genel kurulunda görüşülecek. TBMM'nin daha önce olduğu gibi 4. kez kelen tezkereyi onaylaması bekleniyor. 2017 yılının sonuna kadar OHAL'in devam edeceği öngörülüyor. (İnternethaber.com)
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