Öksüzkaya: Bunların Amacı Ülkeyi Karıştırmak

Gezi Parkı'ndaki ağaçların belediye tarafından kesilmesine tepki göstermek için başlayan protestoların farklı bir boyut kazandığını söyleyen AK Parti Kayseri Milletvekili Ahmet Öksüzkaya, Gazetemize yaptığı açıklamada“ Ağaçların kesilmesini bahane ederek, daha önceden hatırladığımız (Cumhuriyet Mitingleri) benzeri organizasyonlar yapmaya çalışıyorlar” dedi.

Türkiye’nin terör sorunu gibi bir çok alana çözüm bulduğu ve ülkenin kalkınma hamleleri yaptığı bir dönemde, terörden rant elde eden bazı partilerin yeni yollara başvurduğu ifade eden Öksüzkaya, “ Bazı partiler baktılar ki Türkiye’de iyi şeyler oluyor. Ama kendileri geride kalıyor. Bunu engellemek için yeni eylemler yapmaya başladılar. İşte Gezi parkı olayları da bu şekildedir. Yapılanlar tamamen halkın huzurunu kaçırmaya yönelik eylemlerdir. Bunların neye hangi amaca hizmet ettiği belli değil. Türkiye’yi karıştırmaya, daha önce yapıp ta netice alamadıkları Cumhuriyet Mitingleri gibi organizasyonlar düzenlemeye çalışıyorlar” dedi.

Milletvekili Ahmet Öksüzkaya, “ Bizim vatandaşlarımız sağduyuludur” diyerek, vatandaşlardan, provokasyonlara alet olmamalarını ve ülkenin huzurunu kaçırmaya çalışan kesimlerin oyunlarına gelmemelerini istedi.



