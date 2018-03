OLGUNHARPUTLU 2017’Yİ DEĞERLENDİRDİ

MÜSİAD Kayseri Şube Başkanı Nedim Olgunharputlu, Kayseri’nin birçok alanda öncü bir kent olduğunu belirterek; “Otomobil ve havacılık sektöründe bunu yeni oluşturmaya başlıyoruz. Yerli otomobil platformu bir an önce kurulmalı. Bu platform Kayseri’nin bütün faaliyetlerine yön verecektir. Bu noktada üzerimize düşeni yaparak, Sanayi Odası, Ticaret Odası, OSB ile işbirliği içerisinde kamuoyu oluşturmaya çalışacağız “ dedi. Olgunharputlu Ortadoğu’da yaşanan gelişmeler dolayısıyla 2018 yılından umutlu olamadıklarını ifade etti.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği ( MÜSİAD ) Kayseri Şubesi tarafından Kemal Koçak Et Lokantası’nda “Türkiye ve Kayseri Ekonomisi 2017 değerlendirmesi ve 2018 beklentileri” başlıklı bilgilendirme toplantısı düzenlendi.







Dernek Başkanı Nedim Olgunharputlu, yönetim kurulu üyelerinin de tam kadro katıldığı toplantıda “2017 yılı öncesinde her ne kadar seçimsiz, istikrarlı bir yıl olacağını düşünsek de her ayı ve haftası ile hem ülke gündemimizin hem de dünya gündeminin siyasal ve ekonomik olarak çok yoğun tempoda geçtiği bir yıl oldu” dedi.







Kayseri’nin birçok noktada öncü şehir olduğunun altını çizen Başkan Nedim Olgunharputlu; “Ne yazık ki havacılık ve otomobil sektöründe bunu yeni yeni oluşturmaya başlıyoruz. Kayserili iş adamları bunu yeni gündeme getiriyor. Bu konuda Eskişehir’de güzel bir örnek var. MÜSİAD’ın öncülüğünde yerli otomobil platformu kurmuşlar. Bunlar ısrarla periyodik olarak toplanarak bu noktada bilinç oluşturmaya çalışıyorlar.





Geçtiğimiz günlerde KAYSO’nun düzenlediği gecede Oda başkanımız güzel bir slayt ile yerli otomobilin tamamının değilse bile yan sanayisinin Kayseri’de kurulması gerektiği ve bunun için de alt yapının uygun olduğunu belirtti. Bu noktada bir platform oluşturulması gerektiğini bende konuşmamda belirtmiştim. Bu platform Kayseri’nin bütün faaliyetlerine yön verecektir. Türkiye’nin hatta dünyanın ilk uçak fabrikalarından birisi Kayseri’deydi. Havacılıkta bugün Türkiye’nin önemli bir yatırım ve gelişme hamlesi. Bu anlamda global yatırımların Kayseri’de yapılması noktasında alt yapı mevcut. Diğer kuruluşlarımız ile Sanayi Odası, Ticaret Odası, OSB ile işbirliği içeresinde kamuoyu oluşturmaya çalışacağız” dedi.







“Maalesef 2018’den umutlu değiliz”

İş adamlarının kaygılarından bahseden Olgunharputlu, “2015-2016’dan sonra heyecanlı bir yılın bizi beklediğine inanıyorduk. Tam manasıyla istikrar konusunda tam olarak umduğumuzu bulamadık geçen yıl. Çünkü komşu ülkelerde yaşanan problemler ve ülkemizin üstlendiği misyon İslam coğrafyasındaki problemlere karşı kayıtsız kalmayı maalesef mümkün kılmadı. Bu noktada hükümetimiz gerekli tepkileri veriyor. Ancak bu tepkiler bazen bizim ticaretimiz döviz kurlarındaki dalgalanma ile olumsuz etkilenmesi durumları oluşturabiliyor. Ama totale baktığımızda yıl sonu yüzde 7’lik bir büyüme hepimiz için yılbaşında öngördüğümüz güzel istikrarlı bir ülkede bekleyeceğimiz büyüme oranlarıydı. Çok şükür bu rakamlar tuttu. 2018 yılı için, 2017’ye başladığımız gibi umutlu değiliz maalesef. Çünkü istikrarsızlık ortamı çok yakında son bulacak gibi durmuyor. Özellikle İsrail, Kudüs, Filistin, Suriye problemlerinin yanında ne yazık ki bugünlerde gördüğümüz İran problemi eklendi. İran’ın bizdeki geziye benzer bir provokasyon ile karıştırıldığı kanaatindeyiz. Bu olayın da çok çabuk sonuçlanmayacağını düşünüyoruz. Böyle bir istikrarsızlık kaynağı Ortadoğu’daki istikrarsızlığın bölgemiz için bir istikrarsızlık olacağını düşünüyoruz. İnşallah İran hükümeti bunu en yakın zamanda barışçıl bir formül ile çözer” ifadelerini kullandı.









“Erken seçim istikrarsızlığı artırır”

Türkiye için erken seçimden bahsetmenin yanlış olacağına vurgu yapan Olgunharputlu, “Seçime çok uzun bir zaman kalmadı. En fazla 1 yıl geriye alınabilir. Bu 1 yıl da, seçim sürecini değerlendirdiğimizde daha da istikrarsız bir ortam oluşturabilir kanaatindeyim. Bu yüzden erken seçimi öngörmüyoruz, önermiyoruz” dedi.

“Kayserili işadamları olarak, gerek yeni pazarlar bularak gerekse yeni ticari mallar üreterek ticaret hacmimizi sürekli artırmaya ve ülkemizin genel ihracat politikasına dair katkımızın kesintiye uğramaması adına gayret ediyoruz” diyen Başkan Olgunharputlu şunları söyledi:







“Bu bakımdan, son dönem ekonomik büyüme performans verilerinden 3.Çeyrek büyüme rakamının yüzde 11 gibi bir seviyeye gelmesi ekonomi için her türlü olumsuz şartlara rağmen ülkemizin büyüme performansı göstermesi herkes gibi Kayseri MÜSİAD içinde gurur vericidir. Bu trend ile oluşabilecek 2017 yıl sonu yüzde 7'lik genel bir büyüme rakamı hepimiz için sevinç kaynağı olacaktır.”

Olgunharputlu, Kayseri-Mersin ,arasına iç nakliye bedellerini minimize edecek bir tren yolu yatırımının acilen gündeme alınıp, projelendirilerek uygulamaya alınmasını istediklerini sözlerine ekledi.

Haber-Foto: Ramazan Karakuş