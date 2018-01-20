Olgunharputlu, tutuklanma anını paylaştı  

Kudüs’te cuma namazı sonrasında Türk bayrağı açtıkları gerekçesiyle, İsrail polisi tarafından göz altına alınan, MÜSİAD Kayseri Şube Başkanı Nedim Olgunharputlu, sosyal medya hesabından o anları paylaştı. Olgunharputlu, paylaştığı fotoğrafın altına “göz altına alınma anımız”, “Özgür Kudüs”, “özgür Filistin” yazdı.
Kayseri Gündem
Kudüs’te cuma namazı sonrasında Türk bayrağı açtıkları gerekçesiyle, İsrail polisi tarafından göz altına alınan, MÜSİAD Kayseri Şube Başkanı Nedim Olgunharputlu, sosyal medya hesabından o anları paylaştı. Olgunharputlu, paylaştığı fotoğrafın altına “göz altına alınma anımız”, “Özgür Kudüs”, “özgür Filistin” yazdı.