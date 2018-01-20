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Olgunharputlu, tutuklanma anını paylaştı  

Olgunharputlu, tutuklanma anını paylaştı  

Kudüs’te cuma namazı sonrasında Türk bayrağı açtıkları gerekçesiyle, İsrail polisi tarafından göz altına alınan,  MÜSİAD Kayseri Şube Başkanı Nedim Olgunharputlu, sosyal medya hesabından o anları paylaştı. Olgunharputlu, paylaştığı fotoğrafın altına  “göz altına alınma anımız”, “Özgür Kudüs”, “özgür Filistin” yazdı.


Kayseri Gündem
 

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Anahtar Kelimeler:
KudüsMüsiadNedim Olgunharputlu
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