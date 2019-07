Ömer Gülsoy’dan 15 Temmuz Açıklaması

Gülsoy, “ Milletimiz, 15 Temmuz’da, tıpkı Çanakkale gibi, Milli Mücadele gibi, bir kahramanlık, özgürlük ve demokrasi destanı yazmıştır. 15 Temmuz, Türk Demokrasi Tarihine kazınacak bir demokrasi zaferinin kazanıldığı, kararlılık direniş ve diriliş gecesidir. Türk Milleti; imanıyla, inancıyla birlik ve beraberlik ruhu içerisinde tek yürek olarak sokaklara dökülmüş, canı pahasına mücadelesini sürdürerek vatanın bölünmez bütünlüğünü bir kez daha tüm dünyaya göstererek demokrasiden yana olan güçlü tavrını ortaya koymuş, milli iradenin dışında hiç bir gücü kabul etmeyeceğini bir kez daha tüm dünyaya ilan etmiştir” ifadesinde bulundu.



Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, ‘ 15 Temmuz akşamı sözde asker kıyafetli teröristler, bazı küresel güçlerin uşakları, efendilerinin talimatları ile, Gazi Meclisi, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ni, Genelkurmay Başkanlığını, Emniyet Genel Müdürlüğü ve bağlı teşkilatları, hatta bizzat milletin kendisini, camileri, milletin-devletin sahibi olan uçaklarla bombalayarak, tarihimizin en alçak ve satılmış ihanetine maşa olduklarını göstermişlerdir” şeklinde konuştu.



“Kayseri, 15 Temmuz akşamında devletin, demokrasinin, bağımsızlığın yanında olduğunu her siyasi görüşten insanı ile göstermiştir’ diyen KTO Başkanı Gülsoy sözlerini şöyle sürdürdü:

15 Temmuz 2016 tarihimizin en alçak darbe girişimlerinden biridir. Asker kılıklı (kıyafetli) hainler, bazı küresel güçler ve beyinlerini, ruhlarını sattıkları efendilerinden aldıkları talimatla Cumhurbaşkanımızı öldürmek istemiş, hükümetimizi, Meclisi dağıtmak, dolayısıyla ülkemizi işgal edip adeta iç savaşa sürüklemek istemişlerdir. Milletin sahibi olduğu uçakları, tankları, hiçbir yaratığın yapamayacağı alçaklıkla milletin üzerine süren ve bomba yağdıran bu satılmışlar, belli ki tarihimizden, ecdadımızdan bihaberdi. Onlar kontrol ettiklerini düşündükleri üç-beş uçak ve tankla devleti ele geçirip, milleti esir alacaklarını sanıyorlardı. Bilmiyorlardı ki, bu millet, 100 yıl önce Çanakkale’de ve Milli Mücadele dolayısıyla yurdun dört bir köşesinde, ‘Değmesin mabedimin göğsüne namahrem eli’ diyerek dün nasıl bağımsızlık için can vermişse, bugünde tıpkı ataları gibi şahadet şerbetini içmeye hazırdı. Dün Çanakkale’de ülkesinin bölünmez bütünlüğü için 253 bin yiğit nasıl gözünü kırpmadan şahadete koşmuşsa, 3 yıl önce 15 Temmuz gecesi de, siyasi görüş ayrımı yapmadan, nesep ve mezhep hesabına girmeden, demokrasi ve ülkesinin birliği adına sokaklara çıkıp tanklara, uçaklara adeta meydan okuyan milyonlardan 250 yiğit, tıpkı ecdadı gibi şahadet şerbetini içmiştir. Bu vesile ile 15 Temmuz’un 250 şehidini rahmetle, yaklaşık 2 bin 200 kadar gazisini ise minnet ve şükranla anıyorum15 Temmuz gecesi Polis Özel Harekat’ın bombalanması ile, birlikte okuyan, birlikte üniforma giyen, 23 yaşındaki iki hemşerimiz, şehitlerimiz Bünyanlı Cennet Yiğit ve Yeşilhisarlı Kübra Doğanay’ı da asla unutmadığımızı, onların ve tüm şehitlerimizin ailelerinin baş tacımız olduğunu ifade etmek isterim.



Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, ‘O gece tüm Türkiye gibi Kayseri’ de dimdik ayaktaydı. Yüz binlerce Kayserili günlerce Cumhuriyet Meydanı’nda ‘Demokrasi Nöbeti’ tuttu. Kayserili her meslek mensubu darbe girişiminde bulunan alçaklara lanet okurken, demokrasiden ve bağımsızlıktan yana olduğunun altını gür bir sesle bir daha haykırdı” ifadelerini kullandı.

KTO Başkanı Gülsoy sözlerini şöyle tamamladı:

“Uzun süredir bulunduğumuz coğrafya adeta yanıyor. Türkiye, devleti ve milleti ile bu yangından en az zarar görmek için tarihi sorumluluk ve milli menfaatleri doğrultusunda adımlar atıyor. Irak’ta, Suriye’de yapılanları, Doğu Akdeniz’de, İran’da yapılmak istenenleri görünce, 15 Temmuz’da ne yapılmak istendiğini 82 milyon olarak daha iyi anlıyoruz. Tarihimizin en alçak darbe girişiminden ders çıkararak, hepimiz kenetlenmeliyiz. Gerçekten, 15 Temmuz’un demokrasimiz ve milli birliğimiz açısından önemini bir daha kavramalıyız ve asla siyasi bağnazlık içerisine girmeden birbirimizle kenetlenmeliyiz. Türkiye, Türk Milleti 15 Temmuz’dan sonra da her alanda güçlü olduğunu gösterdi. Daha da güçlü bir Türkiye için, birlik ve beraberlik içerisinde çok çalışmalıyız. 15 Temmuz darbe girişimine karşı yapılanlar, milletimizin ve devletimizin tarihinde kahramanlık ve demokrasi destanı olarak yerini almıştır.”