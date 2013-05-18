Ommer Hotel'i Cumhurbaşkanı Gül Açtı

Açılış törenine Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki ve Ömer Başyazıcıoğlu’nun yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

Başyazıcıoğlu Şirketler Grubu Başkan Yardımcısı Mahmut Başyazıcıoğlu, açılışta yaptığı konuşmada, böyle bir yatırımı Kayseri’ye kazandırmaktan mutlu olduklarını ifade ederek, “ Yaklaşık 3 yılda tamamlanan biri Başkanlık Suit’i 14 Deluxe Suit olmak üzere toplamda 186 oda ve 372 yatak kapasiteli otelimiz Kayseri’de büyük bir boşluğu dolduracaktır. Cumhurbaşkanımız Sayın Abdullah Gül’de, bu açılışımıza katılarak bizleri onurlandırdı. İnşallah biz Ommer Hotel’i bir marka haline getirerek, oteller zinciri şekline kavuşturmayı planlıyoruz” diye konuştu.

OMMER HOTEL HAKKINDA

Ommer Hotel, her türlü toplantı, kongre ve organizasyonlara, davetlere ev sahipliği yapabilecek imkanları barındırırken, 1000 kişilik balo salonu ve 6 adet toplantı odaları, geniş fuaye ve sergi alanlarıyla toplamda 1400 m2 alan içerisinde hizmet veriyor.

2 bin 150m2 alan içerisinde yarı olimpik yüzme havuzu, Türk Hamamı, Sağlık, SPA ve Fitness salonları bulunmaktadır. Mons Ageaus Restoranda, Dünya mutfaklarından farklı lezzetler günün her saatinde misafirlerin beğenisine sunulurken, Ommer Hotel, BYZ Garage AVM ile birlikte 535 kişilik istihdam sağlıyor.