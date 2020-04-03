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Önlemler işe yaradı, PTT önleri boş kaldı

Kayseri'de durumu iyi olmayan ailelere yapılacak olan sosyal yardımın evlere götürülerek hak sahiplerine teslim edileceğinin açıklanmasının ardından PTT önleri boş kaldı.

Önlemler işe yaradı, PTT önleri boş kaldı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Destek Programı çerçevesinde maddi durumu iyi olmayan hanelere vereceği bin TL'lik sosyal yardımın PTT'den alınabileceğinin duyurulmasının ardından, PTT önlerinde yoğunluk yaşanmıştı. Dün akşam saatlerinde İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan ek karar kapsamında, yapılacak olan sosyal yardımın PTT önlerinde yoğunluk yaşanmaması için evlere götürülerek hak sahiplerine teslim edileceği bildirildi.



Bu kararın ardından PTT önlerinde yaşanan yoğunluk ortadan kalktı. Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan PTT Şubesi önünde de yoğunluğun yaşanmadığı gözlendi. Ayrıca, polis ekipleri yardımı almak için PTT'ye gelen vatandaşları da uyararak, yeniden evlerine gönderdi. Öte yandan, başka bir işlem yapmak için PTT'ye gelen vatandaşlar da, polis ekiplerinin uyarılar sayesinde sosyal mesafe kuralı çerçevesinde sıraya girdi.



 

İHA

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