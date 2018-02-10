"OPERASYONUN DiPLOMASi AYAĞI SAĞLAM"

AK Parti Kayseri Milletvekili Hülya Nergis Atçı, AK Parti Kayseri İl Başkanlığı tarafından uygulanan ‘Nöbetçi Vekil’ kapsamında, vatandaşların sorunlarını dinledi. Öncesinde düzenlendiği basın toplantısında konuşan Atçı, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.



Zeytin Dalı operasyonu hakkında konuşan Atçı, “Ülke gündemi oldukça sıcak. Afrin’de devam edilen ordumuzun gerçekleştirdiği bir harekat var. Bu harekatı gerçekleştirmekte Türkiye’nin çok ciddi sebepleri var. Uzun süredir devam eden sınır ihlalleri ve oradan gelen teröristlerden kaynaklanan sorunlar, Kilis ve Hatay illerimizde meydana gelen sıkıntı ve sorunları hep beraber yaşadık. Bu problemlerden kaynaklı olarak BM ana sözleşmesinde geçen ilgili maddeler kapsamında sınır dışı harekat gerçekleştirme hakkı mevcuttu. Nitekim bu harekatı gerçekleştirdik ve başarılı bir harekat devam ediyor. Bu harekatın diplomasi ayağının çok iyi devam ettiği hepinizin malumudur” ifadelerini kullandı.



Atçı, “Savunma sanayiinde kat ettiğimiz mesafe, bu gerçekleştirdiğimiz harekatta su yüzüne çıktı. Burada kullandığımız silahları ve ekipmanı kendimiz üretmiyor olsaydık, bu harekatı gerçekleştirmemiz oldukça güçtü” dedi.



Türk Tabipler Birliği ve Barolar Birliğinin isminin değiştirilmesine değinen AK Parti Kayseri Milletvekili Hülya Nergis Atçı, “Böyle bir değerlendirme var. Tabipler Birliği başkanının bir takım açıklamaları oldu. Bu noktada kamuoyunda bu açıklamalar ciddi bir tepkiyle karşılandı. Buna istinaden Türk kelimesi kaldırılabilir. Bu değerlendirilebilir. Bu hususta değişiklik yapılabileceği kanaatindeyim” şeklinde konuştu.

İHA