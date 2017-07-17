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Operatörlerden 15 Temmuz desteği

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik günü nedeniyle müşterisine konuşma, mesajlaşma ve internet paketi hediye eden operatörler 15 Temmuz günü program ve törenlerin olduğu noktalarda abonelerine ücretsiz Wİ-Fİ hizmeti sundu. Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone hediye paket bilgilerini kullanıcılarıyla paylaşırken, bazı operatör bayileri 15 Temmuz gecesi sabaha kadar açık bulundu.

Operatörlerden 15 Temmuz desteği

Operatörlerin müşterilerine sundukları hizmetler ise şöyle;


Türk Telekom
15 Temmuz'da tüm mobil müşterilerine gün boyunca ücretsiz kullanabilecekleri şebeke içi sınırsız dakika ve yurt içi her yöne geçerli 120 dakika konuşma hizmeti tanımladı. Sabit internet kullanıcılarına ise 15 Temmuz'da yapacakları internet kullanımları Adil Kullanım Noktası’na (AKN) dahil edilmedi ve AKN'yi aşmaları sebebiyle hız düşümü yaşayan abonelerin hızları, mevcut paket hızlarına yükseltildi. Türkiye'nin toplam 81 ilinde nöbet tutulan meydanlarda bulunan 200'e yakın Türk Telekom bayisi 15 Temmuz gecesi sabah kadar açık bulundu. Bu noktalarda vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulunulup şarj gibi ihtiyaçları karşılandı.



Turkcell
Turkcell 15 Temmuz hediye kampanyasında, operatör kullanıcılarına her yöne 500 dakika konuşma, 1 GB internet, 1000 SMS ve BiP aramalarında geçerli 1000 dakika konuşma hediye etti. Ayrıca 15 Temmuz anma programlarının olduğu yerlerde ücretsiz Wİ-Fİ hizmeti sundu.



Vodafone
Vodafone, 15 Temmuz 09:00 ile 16 Temmuz 09:00 arası geçerli olmak üzere ücretsiz şebeke içi 600 dakika konuşma, 1000 SMS ve 1 GB mobil internet verdi. Aynı tarihlerde, anma program ve törenlerinin gerçekleştirildiği noktalarda Vodafone'lu abonelere ücretsiz Wi-Fi hizmeti de sunuldu.

Haber: Tuba Köksal
 

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