ORAKAB meclisi olağan toplantısı yapıldı

Orta Anadolu Kalkınma Birliği (ORAKAB) Meclisi Olağan Toplantısı Vali Orhan Düzgün Başkanlığı’nda yapıldı.

Valilik Toplantı Salonu’nda düzenlenen toplantıda, Mobilyacılar Odası ve Erciyes Yapı Kooperatifi’nce yürütülen MOBİLYAKENT Projesi hakkında Mobilyacılar Odası tarafından bilgilendirme sunumu yapıldı.

Vali Düzgün, sunumun ardından yaptığı konuşmada, mobilya üretimi konusunda Türkiye’de söz sahibi olan ve sektörün önemli firmalarını bünyesinde barındıran Kayseri’de MOBİLYAKENT Projesi’nin uygulanıyor olmasının mutluluk verici olduğunu belirtti.

MOBİLYAKENT’in sadece Kayseri için değil Türkiye için de örnek bir proje olduğunu vurgulayan Vali Düzgün, projenin hayata geçmesiyle birlikte mobilya sektörünün uluslar arası rekabette güçleneceğini dile getirdi.

Toplantının devamında gündem maddeleri meclis üyeleri arasında görüşülerek karara bağlandı.