Orgeneral Akar cami yaptırmıyor, destek oluyor

Geçtiğimiz günlerde Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'ın ailesi adına memleketi Kayseri'de cami yaptırdığı iddia edilmişti.

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, gece yarısı Meclis Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada Akar'ın memleketi Kayseri'de cami yaptırdığına ilişkin haberlere değinerek bu haberlerin düzeltilmesi gerektiğini ifade etti.







Bakan Canikli, Akar ve ailesinin inşaatı devam eden camiye imkanları ölçüsünde destek olduklarını kaydetti.

Canikli devamında şunları söyledi:







"Saldırılar söz konusu"

"Genelkurmay Başkanımıza yönelik olarak, inşaatı başlamış bir camiye aile olarak yaptıkları katkıdan, bir maddi destekten yola çıkarak Genelkurmay Başkanımızla ilgili olarak haksız birtakım spekülasyonlar ve saldırılar söz konusudur. Bunun düzeltilmesi gerekiyor.







"İmkanları ölçüsünde destek sağlıyorlar"

Bakın, aile olarak Genelkurmay Başkanımız ailesiyle birlikte, akrabalarıyla birlikte inşaatı devam eden bir camiye tamamının finansmanı değil, imkanları ölçüsünde bir destek sağlıyorlar ve bunun kesinlikle hiçbir şekilde duyulmaması ve isimlerinin de verilmemesi hassasiyetiyle bunu, bu yardımı yapıyorlar Genelkurmay Başkanımız ve ailesi. Fakat oradaki Belediye Başkanı bu bilgiyi paylaşıyor bütün şeye rağmen, kamuoyuyla paylaşıyor ve babasının ve annesinin ismini veriyor.



"Bunun neresi yanlış"

Finansmanının tamamı Genelkurmay Başkanımızın ailesi tarafından yapılmamaktadır, bir yardımdır. Gönüllerinden geçmiş oradaki camiye, inşaatı daha önce başlamış olan camiye bir yardımdır. Bunun neresi yanlış? Hiçbir yeri yanlış değil. Bunun üzerinden spekülasyon yapmak ve Genelkurmay Başkanımızla ilgili haksız birtakım töhmetlerde bulunmak doğru değil."



(ensonhaber)



