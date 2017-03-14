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Orgeneral Akar’dan şehit ailesine ziyaret

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Kayseri’deki bombalı terör saldırısında şehit olan 20 yaşındaki Piyade Er Yunus Emre Duran’ın ailesini ziyaret etti.

Orgeneral Akar’dan şehit ailesine ziyaret
Orgeneral Akar, şehit Piyade Er Yunus Emre Duran’ın Yenimahalle ilçesinde bulunan baba ocağına bir ziyaret gerçekleştirdi. Orgeneral Akar, şehidin babası Mahmut Duran’a taziyede bulundu.
 
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