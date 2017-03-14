Orgeneral Akar, şehit Piyade Er Yunus Emre Duran’ın Yenimahalle ilçesinde bulunan baba ocağına bir ziyaret gerçekleştirdi. Orgeneral Akar, şehidin babası Mahmut Duran’a taziyede bulundu.
Orgeneral Akar’dan şehit ailesine ziyaret
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Kayseri’deki bombalı terör saldırısında şehit olan 20 yaşındaki Piyade Er Yunus Emre Duran’ın ailesini ziyaret etti.
14 Mart 2017 Salı 11:01
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