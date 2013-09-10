Yakışıklı, "ODTÜ'ye yeni eğitim-öğretim döneminde kayıt için gelen başörtülü öğrencilere yönelik marjinal bir grup tarafından sözlü ve fiili taciz gerçekleştirildi. Bunun üzerine Ortadoğu Teknik Üniversitesi Rektörlüğü bir açıklama yaparak; öğrencilerin kılık kıyafet sorunu yaşamadığını, bu konuda herhangi bir kısıtlama olmadığını ve konunun ayrıntılı bir şekilde incelendiğini söyledi" ifadesinde bulundu.
Yakışıklı açıklamasına şu şeklide devam etti:
"Olayla ilgili birçok yetkili açıklamalarda bulundu. YÖK tarafından bir soruşturma başlatıldı. Ayrıca üniversitenin bulunduğu Ankara'da birçok Sivil Toplum Kuruluşu biraraya gelerek olayı kırıp dökmeden, yakıp yıkmadan, insana yaraşır bir şekilde protesto etti.
MAZLUMDER olarak ODTÜ'deki olayı hem örgütlenme özgürlüğüne hem de başörtüsüne bir saldırı olarak görüyoruz. Ülkemizde dileyen her grup, parti, cemaat kimseye zarar vermediği ve şiddet kullanmadığı sürece örgütlenme hakkına sahiptir. ODTÜ Rektörlüğü'nün açıklamasını tatmin edici bulmuyoruz. Adeta olayı geçiştirme maksadı güdülmüştür. YÖK'ün açtığı soruşturma ise olayın faillerini değil üniversite yönetimini bağlayacaktır. ODTÜ'de başörtülü öğrencilere yapılan çirkin saldırı toplumu germeye dönük bir çabadır. Bunu fiili olarak yapanlar ile arka planda yaptıranlara gerekli hukuki işlem yapılmalıdır. Hukuki işlem yapılmadığı sürece tüm soruşturmalar boşa yapılacaktır. Bu süreçte devletin bırakacağı boşluğu vatandaşların doldurması beklenmemeli, kim olursa olsun temel hak ve hürriyetlere bu şekilde saldıranlara, karşı tarafı yok sayanlara hukuk devletine yaraşır bir şekilde işlem yapılmalıdır."