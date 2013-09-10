Yakışıklı, " ODTÜ 'ye yeni eğitim-öğretim döneminde kayıt için gelen başörtülü öğrencilere yönelik marjinal bir grup tarafından sözlü ve fiili taciz gerçekleştirildi. Bunun üzerine Ortadoğu Teknik Üniversitesi Rektörlüğü bir açıklama yaparak; öğrencilerin kılık kıyafet sorunu yaşamadığını, bu konuda herhangi bir kısıtlama olmadığını ve konunun ayrıntılı bir şekilde incelendiğini söyledi" ifadesinde bulundu.

Yakışıklı açıklamasına şu şeklide devam etti:

"Olayla ilgili birçok yetkili açıklamalarda bulundu. YÖK tarafından bir soruşturma başlatıldı. Ayrıca üniversitenin bulunduğu Ankara'da birçok Sivil Toplum Kuruluşu biraraya gelerek olayı kırıp dökmeden, yakıp yıkmadan, insana yaraşır bir şekilde protesto etti.