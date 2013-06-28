ORMAN KÖYLERİNE SU TANKERLERİ DAĞITILDI

Kayseri Orman Bölge Müdürlüğü ve Kayseri İl Özel İdaresi imkanlarıyla temin edilen 21 adet yangın söndürme amaçlı su tankeri, orman köylerine dağıtıldı.

Su tankerlerinin dağıtımı nedeniyle Orman Bölge Müdürlüğü İşletme Şefliği Fidanlığı'nda düzenlenen törene, Kayseri Valisi Orhan Düzgün, Orman Bölge Müdürü Ahmet Kara, bazı belediye başkanları ve muhtarlar katıldı.

Törende konuşan Orman Bölge Müdürü Ahmet Kara, Kayseri Orman Bölge Müdürlüğü imkanları ile temin edilen 12, İl Özel İdaresi tarafından alınan 9 adet olmak üzere toplam 21 adet yangın söndürme amaçlı su tankerinin dağıtımını gerçekleştirdiklerini bildirdi. Kara, ''Kayseri ilinin genel alanı 1 milyon 742 bin 530 hektar olup bunun 107 bin 937 hektarı ormanlık alandır. Ormanlık alanın da önemli bir kısmını ağaçlandırma sahaları oluşturmaktadır. 2012 yılında Kayseri ilinde 6 adet orman yangını çıkmış ve 16,5 hektar alan yanmıştır. İlimizde 2 adet yangın gözetleme kulesi, 3 adet arazöz, 3 adet ilk müdahale aracı ve 36 adet yangın işçisi ile orman yangınlarına karşı organizasyon oluşturulmuştur. Orman yangınlarına müdahale süresini kısaltacak ve etkili bir mücadele imkanı sağlayacak olan 21 adet yangın söndürme amaçlı su tankerinin kritik yerleşim birimlerinde konuşlandıracak olması orman idaremizin gücüne güç katacaktır'' diye konuştu.

Dağıtılan su tankerlerinin 2,5 ton kapasiteli olduğunu bildiren Kara, ''Traktöre monteli ve iç kısımları dalgakıranlıdır. 4 adet 20'şer metre uzunluğunda 25 barlık basınca dayanıklı bez hortumlu su tankeri, 15 metre yüksekliğe ve 25 metre ileriye su atabilmektedir. Su tankerlerinde traktörden beslenen hidrolik fren sistemi mevcuttur. Tankerlerin havuz, gölet, dere ve benzeri su birikintilerinden su alma özelliği vardır'' dedi.

Kayseri Valisi Orhan Düzgün de, ormanların oluşturulmasının yanı sıra orman varlıklarının korunmasının da çok önemli olduğunu bildirdi. Orman yangınlarıyla mücadelede, Orman ekiplerine büyük avantaj sağlayacak su tankerlerinin, orman köylerine dağıtılacağını ifade eden Vali Düzgün, ''Hiç istemeyiz ama bir orman yangını çıktığı zaman köylülerimiz bu su tankerleri ile yangına müdahale edebilecek. Orman varlıklarının korunması açısından önemli bir görevi yerine getirecek olan su tankerleri, normal zamanlarda da orman köylülerimizin sulama ihtiyaçlarında kullanılacak''ifadelerini kullandı.

Vali Düzgün, havaların ısınmasıyla birlikte orman yangınlarında da bir artış gözlendiğini, bu nedenle vatandaşların orman yangınlarına sebep olabilecek davranışlar yapmamaları gerektiğini bildirdi. Düzgün, ''Özellikle tarlalarına buğday gibi tahıl eken vatandaşlarımız, hasat sonrası tarlada kalan anızları yakıyorlar. Bu anız yangınları da zaman zaman ormanlık alanlara sıçrayıp oraların da zarar görmesine neden olmaktadır. Anız yakılması konusunda çeşitli birimlerimiz yasak getirmekte ve bunları denetlemektedirler ama biz vatandaşlarımızdan özellikle istiyoruz ki anız yakmasınlar. Anız yangınları aynı zamanda toprakta yaşayan binlerce canlının da yanarak yok olmasına sebebiyet veriyor. En küçüğünden en büyüğüne kadar bu canlıların yok olmaması için de anız yangınlarına son verilmeli'' diye konuştu.

Konuşmaların ardından 21 su tankeri, Vali Düzgün tarafından orman köylerinin muhtarlarına teslim edildi.



Bu arada deneme amaçlı çalıştırılan su tankerinin hortumundan fışkıran sularla basın mensuplarının ıslanması çeşitli esprilere ve gülüşmelere neden oldu. Vali Düzgün de tankerin hortumunu tutarak bir süre fidanlığı suladı.