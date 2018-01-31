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OSB Başkanı Nursaçan:  70 bin çalışanla TSK’nın hizmetindeyiz

Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, Afrin'deki 'Zeytin Dalı Harekatı' ile ilgili açıklamalarda bulunarak, "Kayseri OSB yönetimi, faaliyet gösteren bin 200 işletme ve bu işletmelerde çalışan 70 bin çalışanla Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yanındayız." dedi. 

OSB Başkanı Nursaçan:  70 bin çalışanla TSK’nın hizmetindeyiz

İş dünyası olarak; ülkenin bekası, huzuru, birliği, beraberliği ve kardeşliği için, yurt içinde ve yurtdışında ülkemizi tehdit eden PKK/PYD,YPG,DAEŞ ve diğer terör unsurlarını ortadan kaldırmak, sınır güvenliği ve istikrarı sağlamak amacıyla, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin başlatmış olduğu 'Zeytin Dalı' harekatında görev alan kahraman Mehmetçiklerin yanında olduklarını belirten Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan; “Dualarımız başarıları içindir. Türkiye, teröre karşı uluslararası hukuktan doğan, meşru haklarını kullanmaktadır.



Allah yar ve yardımcımız olsun. Her karışı şehit kanlarıyla yoğrulmuş bu topraklarda bir oyun oynanmasına ne pahasına olursa olsun, ordusuyla polisiyle, bu aziz ve asil millet asla izin vermeyecektir. Milletimiz dimdik ayaktadır.


Zaman, tanklarını, silahlarını, milli iradeye doğrultmuş millet düşmanlarına karşı mücadelede tam ve kararlı olma ve devlet-millet olarak kenetlenme zamanıdır. İş dünyası olarak; bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da hükümetimiz ve devletimizin yanındayız.



Gün, birlik, beraberlik, kardeşlik ve dayanışma günüdür. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın her fırsatta ifade buyurdukları gibi; 'Bir olalım, iri olalım, diri olalım, kardeş olalım, hep birlikte Türkiye olalım'. diyoruz. Milli Şairimiz Merhum Mehmet Akif ne güzel söylüyor; 'Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak, uğrunda ölen varsa vatandır'. Bu münasebetle; kahraman şehitlerimize Allah’tan rahmet ve mağfiret, gazilerimize de acil şifalar diliyoruz" ifadelerini kullandı.
İHA

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